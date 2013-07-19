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货币新闻 | 2013年 7月 20日 星期六 00:19 BJT

全球经济：G20公报草案加强了对汇率灵活性的承诺

路透7月19日 - 以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。

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