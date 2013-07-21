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亚洲 | 2013年 7月 22日 星期一 07:00 BJT

重温稿-纽约汇市：日圆在周末日本参议院选举前上涨

今日       上日       当日     今年以来    2012年
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 欧元/美元                        1.3142     1.3109      +0.25      -0.39     1.3194
 美元/日圆                        100.64     100.40      +0.24     +16.02      86.74
 欧元/日圆                        131.94     131.60      +0.26     +15.28     114.45
 美元/瑞郎                        0.9406     0.9445      -0.41      +2.74     0.9155
 英镑/美元                        1.5266     1.5228      +0.25      -6.06     1.6251
 美元/加元                        1.0365     1.0374      -0.09      +4.48     0.9921
 澳元/美元                        0.9168     0.9164      +0.04     -11.79     1.0393
 欧元/瑞郎                        1.2364     1.2383      -0.15      +2.39     1.2075
 欧元/英镑                        0.8601     0.8609      -0.09      +6.00     0.8114
 新西兰元/美元                    0.7930     0.7899      +0.39      -4.26     0.8283
 美元/挪威克朗                    5.9688     5.9802      -0.19      +7.29     5.5630
 欧元/挪威克朗                    7.8436     7.8422      +0.02      +6.86     7.3403
 美元/瑞典克朗                    6.5343     6.5723      -0.58      +0.55     6.4986
 欧元/瑞典克朗                    8.5857     8.6142      -0.33      +0.09     8.5777
                                                                                    
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此
 为基准计算。
 (完)
    
      
              
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 (编译 李军; 审校 母红)
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