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亚洲 | 2013年 7月 21日 星期日 09:36 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--7月19日

以下为中港台三地科技、媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价   
 ：                                                            
                                                                        
 公司名         股票代码       收盘价      涨跌      涨跌幅%    成交量
                                                                   
 中国                                                          
 新浪                             65.10      -0.00      -0.01    3582584
 搜狐                             68.73      +0.63      +0.93    1291797
 网易                             66.79      +0.51      +0.77     597459
 百度                            111.08      -0.12      -0.11    4099406
 亚信科技                         11.67      +0.01      +0.09     128504
                                                                        
 台湾                                                          
 台湾积体电路                     16.49      -0.32      -1.90    3408017
 联电                              2.06      -0.06      -2.83     395140
 日月光                            4.00      -0.08      -1.96      34363
 矽品精密                          5.27      -0.09      -1.68     713350
 和信超媒体                        0.99      +0.00      +0.00       6390
 友达                              3.54      +0.19      +5.67     645919
 中华电信                         32.20      +0.09      +0.28      97771
 台湾国际航电                     36.70      +0.18      +0.49     647091
                                                                        
 香港                                                          
 中国移动                         52.67      +0.10      +0.19      77704
 中国联通                         13.98      -0.01      -0.07      88274
 中国电信                         48.00      +0.01      +0.02      25492
 中芯国际                          3.80      -0.22      -5.47      80679
 电讯盈科                          4.71      -0.09      -1.88       5413
 (完)
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