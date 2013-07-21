《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--7月19日

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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以下为中港台三地科技、媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价 ： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 新浪 65.10 -0.00 -0.01 3582584 搜狐 68.73 +0.63 +0.93 1291797 网易 66.79 +0.51 +0.77 597459 百度 111.08 -0.12 -0.11 4099406 亚信科技 11.67 +0.01 +0.09 128504 台湾 台湾积体电路 16.49 -0.32 -1.90 3408017 联电 2.06 -0.06 -2.83 395140 日月光 4.00 -0.08 -1.96 34363 矽品精密 5.27 -0.09 -1.68 713350 和信超媒体 0.99 +0.00 +0.00 6390 友达 3.54 +0.19 +5.67 645919 中华电信 32.20 +0.09 +0.28 97771 台湾国际航电 36.70 +0.18 +0.49 647091 香港 中国移动 52.67 +0.10 +0.19 77704 中国联通 13.98 -0.01 -0.07 88274 中国电信 48.00 +0.01 +0.02 25492 中芯国际 3.80 -0.22 -5.47 80679 电讯盈科 4.71 -0.09 -1.88 5413 (完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。