拉美汇市：拉美货币大多下跌，受美股道指及Nasdaq走低的影响

标题新闻：标普确认沙特“A-/A-2”评等，展望为稳定，预计沙特原油日产量将保持在目前的1,000万桶
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路透里约热内卢7月19日 - 拉丁美洲货币周五大多走软，投资人的风险胃纳随着美股下跌而减退。美股主要股指Nasdaq和道指周五从近期纪录高位滑落。
拉美货币本周上涨，因美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克称联储的经济刺激举措应仍会持续一段较长时间，安抚了投资人的情绪。
不过，上周尾声市场信心有点脆弱，因科技股财报令人失望，给美股市场构成压力。
巴西雷亚尔兑美元 下跌0.3%，尽管央行已售出20,000笔传统货币互换合约。
巴西财长Guido Mantega对路透说，新兴市场货币将可能持稳于较低水平，因为贝南克在国会的证词厘清了此前让人困惑的讯息。
墨西哥披索兑美元 下跌0.1%至12.5250披索，周四曾创下盘中新高12.4272，也是5月底以来最强水准。
智利披索兑美元 下跌0.5%，受到该国主要出口产品铜价下跌0.3%的影响。(完)
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路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
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