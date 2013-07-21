全球航运：波罗的海乾散货运价指数下滑，海岬型船获利持续减少

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透7月19日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下滑，海岬型船运获利本周持续下滑。
波罗的海乾散货运价指数 跌8点或0.7%，至1,138点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 跌19点或0.95%，至1,987点。日均获利下降298美元至13,412美元，本周约下滑5%。海岬型船舶通常的载运量是15万吨，货物主要是铁矿石和煤炭。
波罗的海巴拿马型船运价指数 升7点或0.6%，至1,172点。日均获利上涨55美元至9,320美元，本周上涨约5%。该型船舶的通常运载量为6-7万吨，主要货物是煤炭或谷物。
ICAP周四在报告中称，巴拿马型船有新订单，对于这类船舶的需求料增加，以运送美国墨西哥湾区的谷物。
ICAP称，海岬型船运活动较少。(完) (编译 王冠中; 审校 李婷仪)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。