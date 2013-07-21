全球航运：波罗的海乾散货运价指数下滑，海岬型船获利持续减少

路透7月19日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下滑，海岬型船运获利本周持续下滑。

波罗的海乾散货运价指数 跌8点或0.7%，至1,138点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 跌19点或0.95%，至1,987点。日均获利下降298美元至13,412美元，本周约下滑5%。海岬型船舶通常的载运量是15万吨，货物主要是铁矿石和煤炭。

波罗的海巴拿马型船运价指数 升7点或0.6%，至1,172点。日均获利上涨55美元至9,320美元，本周上涨约5%。该型船舶的通常运载量为6-7万吨，主要货物是煤炭或谷物。

ICAP周四在报告中称，巴拿马型船有新订单，对于这类船舶的需求料增加，以运送美国墨西哥湾区的谷物。