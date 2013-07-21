全球汇市：投机客最近一周持有美元净多仓增至六周高点--CFTC

路透纽约7月19日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，最新一周汇市投机客持有的美元净多头仓位增至六周高点。

7月16日止当周，投机客持有的美元净多头仓位规模增至296.1亿美元，前一周为279.4亿美元。

投资者从今年2月中旬以来一直持有美元净多仓。

路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算。

日圆(12,500,000日圆为1口)

7月16日当周 7月9日当周

多头仓位 20,220 25,117

空头仓位 105,982 105,422

净仓位 -85,762 -80,305

欧元(125,000欧元为1口)

7月16日当周 7月9日当周

多头仓位 53,228 52,159

空头仓位 90,393 93,059

净仓位 -37,165 -40,900

英镑(62,500英镑为1口)

7月16日当周 7月9日当周

多头仓位 24,634 31,311

空头仓位 62,080 65,570

净仓位 -37,446 -34,259

瑞郎(125,000瑞郎为1口)

7月16日当周 7月9日当周

多头仓位 10,754 12,307

空头仓位 15,723 14,083

净仓位 -4,969 -1,776

加元(100,000加元为1口)

7月16日当周 7月9日当周

多头仓位 32,187 37,260

空头仓位 52,230 61,089

净仓位 -20,043 -23,829

澳元(100,000澳元为1口)

7月16日当周 7月9日当周

多头仓位 19,222 20,955

空头仓位 89,908 84,210

净仓位 -70,686 -63,255

新西兰元(100,000新西兰元为1口)

7月16日当周 7月9日当周

多头仓位 4,224 5,390

空头仓位 6,968 6,398

净仓位 -2,744 -1,008

(完)

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