版本:
中国
市场报道 | 2013年 7月 21日 星期日 12:06 BJT

CFTC报告：CBOT大豆期货7月16日持仓报告(表)

路透7月19日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2013年7月16日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(522,786口)

215,818 104,030 47,757 208,985 302,897 472,560 454,684 50,226 68,102

较7月9日变动(未平仓合约：增加4,813口)

13,362 5,945 -2,221 -5,679 8,650 5,462 12,374 -649 -7,561

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

41.3 19.9 9.1 40.0 57.9 90.4 87.0 9.6 13.0

各类交易商数量(总计为505家)

156 150 149 128 158 383 379 (完)

(编译 王冠中; 审校 李婷仪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐