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市场报道 | 2013年 7月 21日 星期日 12:04 BJT

CFTC报告：CBOT玉米期货7月16日持仓报告(表)

路透7月19日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2013年7月16日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,114,755口)

324,046 320,659 129,890 529,450 437,948 983,386 888,497 131,369 226,258

较7月9日变动(未平仓合约：减少5,134口)

-488 -7,321 -5,021 5,421 2,830 -88 -9,512 -5,046 4,378

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

29.1 28.8 11.7 47.5 39.3 88.2 79.7 11.8 20.3

各类交易商数量(总计为713家)

153 190 185 250 283 526 567 (完)

(编译 王冠中; 审校 李婷仪)
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