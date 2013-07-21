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市场报道 | 2013年 7月 21日 星期日 12:02 BJT

CFTC报告：CBOT小麦期货7月16日持仓报告(表)

路透7月19日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2013年7月16日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(402,864口)

119,702 159,391 69,592 183,629 122,104 372,923 351,087 29,941 51,777

较7月9日变动(未平仓合约：减少1,146口)

5,034 -3,991 -2,003 -4,374 -749 -1,343 -6,743 197 5,597

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

29.7 39.6 17.3 45.6 30.3 92.6 87.1 7.4 12.9

各类交易商数量(总计为374家)

96 148 103 77 105 244 298 (完)

(编译 王冠中; 审校 李婷仪)
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