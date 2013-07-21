版本:
中国
市场报道 | 2013年 7月 21日 星期日 12:00 BJT

CFTC报告：ICE棉花期货7月16日持仓报告(表)

路透7月19日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2013年7月16日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告，每口以50,000磅计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(160,793口)

79,402 15,116 6,628 60,269 131,609 146,299 153,353 14,494 7,440

较7月9日变动(未平仓合约：增加999口)

273 1,759 1,354 -68 -3,100 1,559 13 -560 986

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

49.4 9.4 4.1 37.5 81.8 91.0 95.4 9.0 4.6

各类交易商数量(总计为227家)

102 47 41 41 61 164 129 (完)

(编译 王冠中; 审校 李婷仪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐