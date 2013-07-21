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市场报道 | 2013年 7月 21日 星期日 11:56 BJT

CFTC报告：NYMEX原油期货7月16日持仓报告(表)

路透7月19日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2013年7月16日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告，每口以1,000桶计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,880,612口)

443,242 113,793 634,688 702,809 1042970 1780739 1791451 99,873 89,161

较7月9日变动(未平仓合约：增加62,408口)

18,316 -5,741 24,509 17,299 41,276 60,124 60,044 2,284 2,364

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

23.6 6.1 33.7 37.4 55.5 94.7 95.3 5.3 4.7

各类交易商数量(总计为347家)

139 75 140 89 107 295 274 (完)

(编译 王冠中; 审校 李婷仪)
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