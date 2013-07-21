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市场报道 | 2013年 7月 21日 星期日 11:50 BJT

CFTC报告：COMEX期金7月16日持仓报告(表)

路透7月19日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2013年7月16日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报告，每口以100盎司计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(440,283口)

156,571 133,109 23,071 222,746 247,353 402,388 403,533 37,895 36,750

较7月9日变动(未平仓合约：增加8,709口)

-3,643 -10,548 -7,970 20,129 25,695 8,516 7,177 193 1,532

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

35.6 30.2 5.2 50.6 56.2 91.4 91.7 8.6 8.3

各类交易商数量(总计为294家)

117 96 78 59 58 213 200 (完)

(编译 王冠中; 审校 李婷仪)
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