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市场报道 | 2013年 7月 21日 星期日 11:46 BJT

CFTC报告：COMEX期铜7月16日持仓报告(表)

路透7月19日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2013年7月16日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下，以每合约25,000磅计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(163,870口)

39,403 61,783 15,800 93,211 64,431 148,414 142,014 15,456 21,856

较7月9日变动(未平仓合约：减少5,238口)

-4,856 -10,524 713 -2,173 4,685 -6,316 -5,126 1,078 -112

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

24.0 37.7 9.6 56.9 39.3 90.6 86.7 9.4 13.3

各类交易商数量(总计为239家)

52 109 52 54 46 142 185 (完) (编译 王冠中; 审校 李婷仪)
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