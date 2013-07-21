《全球经济焦点》G20会议承诺经济成长优先于撙节，未来将采谨慎步伐前进

* 经济成长仍然非常疲弱--G20

* 美联储刺激政策退场在莫斯科会谈成为谨慎关注的焦点

* G20公报承诺以谨慎步伐重新取得经济平衡

* 经济成长为重，减债次之

* 日本承诺提出可靠的财政计划

记者 Lidia Kelly/Jan Strupczewski 编译 李婷仪

路透莫斯科7月20日 - 20国集团(G20)周六承诺，经济成长优先于撙节；寻求振兴“仍然过于疲弱”的全球经济，并谨慎调整刺激政策以免经济复苏因金融市场动荡而脱离轨道。

G20财长及央行官员签署公报，认可美国及日本实施扩张政策的益处，但同时也强调欧元区经济衰退以及新兴市场成长放缓。

“我们的政策行动已经有助于遏制下行风险，但风险仍然很高，”G20声明称。“金融市场波动增加，情况日趋严峻。”

本次G20会议主办国俄罗斯表示，G20官员不强调降低政府债务议题，反而把焦点放在经济成长，以及如何在引发最低程度动荡的强况下退出央行刺激政策。

美国展现经济复苏之际，中国的出口动能却颇不顺；此外日本摆脱通缩的努力还未达到完整效果，而欧元区需求过于疲软不足以维系就业复苏。

官员们支持一项提振就业及成长的行动计划，同时把全球需求及债务之间重新平衡，这将是9月俄罗斯总统普京主持的G20峰会中的主要议题。

“我们仍留意货币宽松延续期间的风险以及意外的负面影响，”声明称。“未来调整货币政策仍将持续审慎评估并明确地沟通清楚。”

根据与会的消息人士表示，德国这次比较不像先前那么独断地坚持减债承诺，由于美国经济好转，使得华府更有筹码呼吁将焦点放在成长。

有监于欧元区的希腊及西班牙等深陷困国家中，青年失业率接近60%。经济成长与撙节的优先顺序改变--这已反映在周五G20财长及劳工官员举行的联合会议中。

资本外流加剧了欧元区二线国家的危机，G20公报誓言将采取果断改革行动，成立可提振跨境放贷活动的欧洲银行业联盟。

“成长与撙节的争辩似乎已经告一段落，G20声明重点主要在成长与就业，”美国财政部一位官员说。

“美国选择诉求鼓励经济成长和就业的宏观经济政策，一旦民间需求足以自力持续将进行财政修正。G20已经承认正确平衡的重要性。”

代表成员说，会议中甚少提及汇率及货币竞贬的危险。这与2月的G20会议相反。

**谨慎步伐**

贝南克两个月前称美联储将逐渐缩减每月850亿美元购债计划后，引发市场恐慌性卖压，特别是在新兴市场。

“我们想强调合作的重要性，”印尼财长Chatib Basri提醒，不论哪里的量化宽松政策缩减，对新兴市场都有立即性的影响。

中国面对外界呼吁其鼓励内需带动经济，并允许汇率更大弹性，以作为重平衡全球经济的一部分。

中国在周五送出橄榄枝。中国央行周五出人意料地宣布全面放开金融机构贷款利率管制，昭示出中国新一届政府在推进金融改革方面的决心；贷款利率的全面松绑亦给中国各类型的金融机构更多的议价空间，利率市场化迈出实质一步。

G20消息人士说，日本则因没有提供太多其所谓安倍经济改革“第三支箭”的细节而招致批评。