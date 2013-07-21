《美股一周展望》市场料延续涨势，企业财报为主要推动力

记者 Alison Griswold 编译 王冠中

路透纽约7月19日 - 美国股市正经历1月以来表现最佳的月份，而在下周大量财报公布的情况下，美股料延续涨势，但由于主要指数处于纪录高位，因此可能较难出现大涨。

八档道琼成分股和苹果 将在下周公布财报，而标普500指数有157家企业将公布业绩。

第二季财报目前为止表现优于预期，但从年初以来，分析师预估也已大幅下修。根据汤森路透数据，标普500成分股获利料增长2.9%，低于年初时预估的成长8.4%。营收则料成长1.1%。

尽管如此，优于预期的财报带动IBM 、美国通用电气(奇异,GE) 等个股上涨。此外，花旗集团、高盛和摩根士丹利等银行股均公布强劲获利。

道琼指数本周上涨0.5%，标普500指数上涨0.7%，Nasdaq指数则跌0.3%。标普500指数今年以来已上涨了18.6%。

另一方面，微软 则让人大失所望，其股价周五挫跌12%。微软和谷歌 业绩均逊于市场预期，造成股价重挫。

在标普500已公布财报的104档成分股中，有65.4%的企业获利优于分析师预期，51%的营收高于预估。

**苹果业绩受关注**

苹果是美国市值第二大的上市公司，市场将关注该公司能否扭转科技业获利较预期疲弱的趋势。苹果将在周二收盘后公布财报，料显示季度财报下滑逾21%，营收料成长0.2%。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)已有好一段时间是市场的主要推动因素。但这情况应会改变，至少会有一阵子，因投资人已确定美联储对于撤回刺激举措的时间会有弹性，并会在一段较长时间内维持利率在超低水准。

美联储的刺激措施是今年以来标普指数上涨的主因。投资人现在臆测，企业获利将是下个推高股市的因素。

“到目前为止主要都是美联储在支撑涨势，但在某个时间会交棒，企业获利将须接手，”纽约德盛安联资产管理投资主管Kristina Hooper称。“企业获利将是未来股市复苏的关键。”

分析师大致上都看好2013年下半年，但他们也缓步下修了对于第三季和第四季的预估，以反映对于经济成长的疑虑。

每股获利料在第三季成长7.8%，第四季料成长12.4%。根据汤森路透的数据，7月1日时，成长率预估分别为8.5%和13%。

**营收成长**

“营收成长尤其重要，”波士顿Ameriprise Financial的首席市场策略师David Joy称。“如果营收没增加，获利就很难成长。”

Joy指出，见到营收表现略优于预期，确实令人鼓舞。

“我觉得市场下周会维持当前状况，”他说。“趋势是偏向上档。”

通用电气执行长伊梅尔特(Jeffrey Immelt)称，他对于今年剩余时间的前景感到乐观，其他企业高管也持类似的看法。

但William Blair & Co的分析师Nick Heymann称，通用电气要达成将2013年利润率提高0.7%的目标，“需要在下半年有巨幅的改善”。

标普成分股已有21%公布财报，其中约三分之二的获利优超越预期，略高于历史平均水平，而有约半数的营收优于预估，优于过去四季的平均水平。

下周公布财报的企业包括道琼成分股美国电话电报公司 、麦当劳 和波音 。福特汽车 、Visa 、和联合包裹(优比速,UPS) 也将公布业绩。UPS近期下调财测，因美国经济疲弱，且全球航空货运市场产能过剩。

下周将公布的经济指标包括新屋销售和成屋销售。建商信心仍偏多，尽管房屋开工和建筑许可在6月触及10个月低点。

“显然，房市数据若意外疲弱，会让市场转为审慎，”纽约Four Wood Capital Partners的投资长Andrew Yorks称。“房市是美联储关注的核心之一。”