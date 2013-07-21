南非汇市：南非兰特呈区间交投，此前央行维持附买回利率不变

路透约翰内斯堡7月19日 - 南非兰特兑美元周五小幅升高，南非公债收益率则略涨，因央行如市场普遍预期地将国内利率维持不变。

近期打压投资信心的矿场劳资纠纷情况趋缓，本地市场因而寻获一些支撑。兰特自1月以来已下跌将近17%。

1655 GMT，兰特兑美元 报9.8600，较周四纽约收盘价9.9260上涨0.66%。

“昨天的利率决定以及央行随后的言论，并没有让市场感到意外，此外，矿场方面也没有利空消息，”约翰内斯堡一位交易员说。他预计兰特短线将在区间交投。

公债也大多持稳，2026年到期的指标公债收益率 仅较周四上涨1个基点，报7.875%，2015年到期公债收益率 上涨3.5个基点至5.995%。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

国际汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 瑞郎报导

澳元报导 加元报导

人民币报导 台币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价