南非汇市：南非兰特呈区间交投，此前央行维持附买回利率不变

标题新闻：标普确认沙特“A-/A-2”评等，展望为稳定，预计沙特原油日产量将保持在目前的1,000万桶
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路透约翰内斯堡7月19日 - 南非兰特兑美元周五小幅升高，南非公债收益率则略涨，因央行如市场普遍预期地将国内利率维持不变。
近期打压投资信心的矿场劳资纠纷情况趋缓，本地市场因而寻获一些支撑。兰特自1月以来已下跌将近17%。
1655 GMT，兰特兑美元 报9.8600，较周四纽约收盘价9.9260上涨0.66%。
“昨天的利率决定以及央行随后的言论，并没有让市场感到意外，此外，矿场方面也没有利空消息，”约翰内斯堡一位交易员说。他预计兰特短线将在区间交投。
公债也大多持稳，2026年到期的指标公债收益率 仅较周四上涨1个基点，报7.875%，2015年到期公债收益率 上涨3.5个基点至5.995%。(完)
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路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
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