葡萄牙政经：执政联盟称尽管与反对党谈判破裂，仍将推动达成纾困的要件

路透里斯本7月20日 - 葡萄牙执政党PSD周六表示，在总统寻求达成政治协议失败之后，PSD的联合政府仍将推动达成纾困要求的经济目标。

两个中右翼联盟政党与主要反对党社会党周五谈判破裂，葡萄牙政治危机重现。该项谈判系有关一项确保欧盟/国际货币基金组织纾困援助的“全国性救助”协议。谈判破裂之后，现在将由总统决定接下来该如何进展。

葡萄牙总统办公室表示，总统Anibal Cavaco Silva将在周日1930GMT发表电视声明。但总统办公室未再进一步提更细节。