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债券 | 2013年 7月 21日 星期日 15:38 BJT

葡萄牙政经：执政联盟称尽管与反对党谈判破裂，仍将推动达成纾困的要件

路透里斯本7月20日 - 葡萄牙执政党PSD周六表示，在总统寻求达成政治协议失败之后，PSD的联合政府仍将推动达成纾困要求的经济目标。

两个中右翼联盟政党与主要反对党社会党周五谈判破裂，葡萄牙政治危机重现。该项谈判系有关一项确保欧盟/国际货币基金组织纾困援助的“全国性救助”协议。谈判破裂之后，现在将由总统决定接下来该如何进展。

葡萄牙总统办公室表示，总统Anibal Cavaco Silva将在周日1930GMT发表电视声明。但总统办公室未再进一步提更细节。

政治动荡已经迫使葡萄牙向债权人请求延后第八次的纾困要求检视时间至八月底或九月初 ，起先这项审视时间是从上周一开始。(完) (编译 李婷仪 审校 王冠中)
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