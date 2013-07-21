澳新经济指标预测--7月22日-7月29日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 7月22日当周 7月22日(一) 暂无重要数据公布。 7月23日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 6月 -- 40.1 出口(亿新西兰元) -- 40.8 贸易收支(亿新西兰元) -- 顺差0.71 贸易收支(亿新西兰元) 截至6月的一 逆差12.6 逆差8.7 年 7月24日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0130 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第二季 +0.5% +0.4% (较上年同期) +2.5% +2.5% 澳洲央行CPI加权中值(较前季) +0.5% +0.5% (较上年同期) +2.4% +2.6% 澳洲央行CPI截尾均值(较前季) +0.5% +0.3% (较上年同期) +2.2% +2.2% 2100 新西兰央行利率决议 2.50% 2.50% 7月25日(四) 暂无重要数据公布。 7月26日(五) 暂无重要数据公布。 7月29日当周 7月29日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2245 新西兰建筑许可 6月 -- +1.3% (完)