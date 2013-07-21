版本:
中国
亚洲 | 2013年 7月 22日 星期一 06:26 BJT

****澳新经济指标预测--7月22日-7月29日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 

    7月22日当周   

    7月22日(一) 
  暂无重要数据公布。 
            
 7月23日(二)
 GMT时间   经济指标/活动                              公布时段        预估值        前值
 2245      新西兰进口(亿新西兰元)                          6月            --        40.1
                出口(亿新西兰元)                                          --        40.8
                贸易收支(亿新西兰元)                                      --    顺差0.71
                贸易收支(亿新西兰元)               截至6月的一      逆差12.6     逆差8.7
                                                            年                
             
 7月24日(三)
 GMT时间   经济指标/活动                              公布时段        预估值        前值
 0130      澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季)              第二季         +0.5%       +0.4%
                                (较上年同期)                           +2.5%       +2.5%
           澳洲央行CPI加权中值(较前季)                                 +0.5%       +0.5%
                           (较上年同期)                                +2.4%       +2.6%
           澳洲央行CPI截尾均值(较前季)                                 +0.5%       +0.3%
                           (较上年同期)                                +2.2%       +2.2%
 2100      新西兰央行利率决议                                          2.50%       2.50%
 
    7月25日(四) 
  暂无重要数据公布。 
    
    7月26日(五) 
  暂无重要数据公布。 
    
   7月29日当周      
 7月29日(一)
 GMT时间   经济指标/活动                              公布时段        预估值        前值
 2245      新西兰建筑许可                                  6月            --       +1.3%
 (完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐