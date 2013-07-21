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市场报道 | 2013年 7月 22日 星期一 06:39 BJT

《美国重要政经日程》--7月22日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1400 - 全美不动产协会(NAR)公布6月成屋销售

1500 - 农业部公布一周美国谷物和油籽出口检验报告

1500 - 财政部每周例行宣布四周期国库券标售

1530 - 财政部举行三个月和六个月期国库券标售

2000 - 农业部公布一周作物生长进度报告。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 白云; 审校 王兴亚)
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