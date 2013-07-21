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亚洲 | 2013年 7月 22日 星期一 06:40 BJT

****日韩经济指标预测--7月22日-7月29日****

以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:    
 
    7月22日当周    
   
    7月22日(一)
  暂无重要经济数据。
       
 7月23日(二)
 GMT时间   经济指标/活动                              公布时段          预估值           前值
 2350      日本出口(较上年同期)                            6月          +10.3%         +10.1%
              进口(较上年同期)                                          +13.6%         +10.0%
              贸易收支(亿日圆)                                       逆差1,606      逆差9,939
  
 7月24日(三)
 GMT时间  经济指标/活动                               公布时段          预估值           前值
 2300     韩国国内生产总值(GDP)(较上季)             第二季初值              --          +0.8%
                         (较上年同期)                                       --          +1.5%
 2350     日本投资外国债券(亿日圆)                        前周              --     买超11,057
          外资投资日本股票(亿日圆)                                          --      买超3,982
 
 7月25日(四)
 GMT时间  经济指标/活动                               公布时段          预估值           前值
 2100     韩国消费者信心指数                               7月              --            105
 2330     日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上             6月           +0.3%           持平
          年同期)                                                               
          日本全国CPI(较上年同期)                                           --          -0.3%
          日本东京地区核心CPI(较上年同期)                  7月           +0.3%          +0.2%
          日本东京地区CPI(较上年同期)                                       --           持平
    
    7月26日(五)
  暂无重要经济数据。
    
    
    7月29日当周
    
 7月28日(日)
 GMT时间  经济指标/活动                               公布时段          预估值           前值
 2100     韩国央行制造业景气判断指数(BSI)                  8月              --             76
 2350     日本零售销售(较上年同期)                         6月              --          +0.8%
 
 7月29日(一)
 GMT时间  经济指标/活动                               公布时段          预估值           前值
 2100     韩国经常帐收支(亿美元)                           6月              --       盈余78.2
 2100     韩国工业生产(较上年同期)                         6月              --          -1.4%
                    (较上月)                                                --          -0.4%
              服务业产出(较上月)                                            --          +0.2%
 2330     日本所有家庭支出(较上月)                         6月              --          +0.1%
                    (较上年同期)                                            --          -1.6%
  
 7月29日-30日
 GMT时间  经济指标/活动                               公布时段          预估值           前值
 2330     日本求才求职比                                   6月              --           0.90
              失业率                                                        --           4.1%
 2350     日本工业生产(较上月)                         6月初值              --          +1.9%
              工业生产一个月预估                                            --          -2.4%
              工业生产两个月预估                                            --          +3.3%
   (完)
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