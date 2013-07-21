日韩经济指标预测--7月22日-7月29日****

以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 7月22日当周 7月22日(一) 暂无重要经济数据。 7月23日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2350 日本出口(较上年同期) 6月 +10.3% +10.1% 进口(较上年同期) +13.6% +10.0% 贸易收支(亿日圆) 逆差1,606 逆差9,939 7月24日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2300 韩国国内生产总值(GDP)(较上季) 第二季初值 -- +0.8% (较上年同期) -- +1.5% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买超11,057 外资投资日本股票(亿日圆) -- 买超3,982 7月25日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2100 韩国消费者信心指数 7月 -- 105 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上 6月 +0.3% 持平 年同期) 日本全国CPI(较上年同期) -- -0.3% 日本东京地区核心CPI(较上年同期) 7月 +0.3% +0.2% 日本东京地区CPI(较上年同期) -- 持平 7月26日(五) 暂无重要经济数据。 7月29日当周 7月28日(日) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2100 韩国央行制造业景气判断指数(BSI) 8月 -- 76 2350 日本零售销售(较上年同期) 6月 -- +0.8% 7月29日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2100 韩国经常帐收支(亿美元) 6月 -- 盈余78.2 2100 韩国工业生产(较上年同期) 6月 -- -1.4% (较上月) -- -0.4% 服务业产出(较上月) -- +0.2% 2330 日本所有家庭支出(较上月) 6月 -- +0.1% (较上年同期) -- -1.6% 7月29日-30日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2330 日本求才求职比 6月 -- 0.90 失业率 -- 4.1% 2350 日本工业生产(较上月) 6月初值 -- +1.9% 工业生产一个月预估 -- -2.4% 工业生产两个月预估 -- +3.3% (完)