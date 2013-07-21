主要国家及地区金融市场假期代码一览表****

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
亲爱的客户,您好.以下为路透终端机页面提供的主要国家及地区金融市场假期代码一览表,欢迎各位列印并放在手边参考.
------------------------------------------------------------------------
您可以在报价窗口(用F4键调出)中键入代码,来查找主要国家或地区的金融市场假期.
例如,若欲查阅中国金融市场假期:键入CN/HOLIDAY,按ENTER键即可.
也可以点击三角括号中的代码,直接调出相关各国或地区金融市场假期.
------------------------------------------------------------------------
--------------------------------
主要国家或地区 提取代码
--------------------------------
亚洲
澳洲
中国
香港
印尼
印度
日本
韩国
马来西亚
新西兰
菲律宾
新加坡
泰国
台湾
欧美
加拿大
美国
瑞士
德国
英国
意大利
法国
汤森路透国别/地区别假期代码快速指南代码总表 (完)
全球重要经济事件一览表
全球外汇市场主要消息
新兴市场重要经济事件预告
美国上市公司业绩公布日程表
金融市场假期一览表
美国重要政经日程
日本重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。