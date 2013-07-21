东京汇市：日圆在安倍参院选举获胜后微跌，改革尚无定论

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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澳元 获得支撑报在0.9191美元，中国央行周五出人意料地宣布全面放开金融机构贷款利率管制，昭示出中国新一届政府在推进金融改革方面的决心 。
中国是澳洲最大单一出口市场，任何提高其经济效率的举措都被视为潜在利好两国贸易。
交易员等待定于周三公布的汇丰中国采购经理人指数(PMI)初值，以探寻中国制造业的最新状况。
澳洲也将于周三公布第二季通胀数据，若通胀处于低位，则可能加大澳洲央行在8月6日政策会议上进一步降息的可能性。(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。