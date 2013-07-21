东京汇市：日圆在安倍参院选举获胜后微跌，改革尚无定论

澳元 获得支撑报在0.9191美元，中国央行周五出人意料地宣布全面放开金融机构贷款利率管制，昭示出中国新一届政府在推进金融改革方面的决心 。

中国是澳洲最大单一出口市场，任何提高其经济效率的举措都被视为潜在利好两国贸易。

交易员等待定于周三公布的汇丰中国采购经理人指数(PMI)初值，以探寻中国制造业的最新状况。

澳洲也将于周三公布第二季通胀数据，若通胀处于低位，则可能加大澳洲央行在8月6日政策会议上进一步降息的可能性。(完)

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