金砖国家：7月19日股汇市收盘纵览

路透7月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币7月19日(周五)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收高0.73%，报950.47点。

中国股市：沪综指收挫1.5%连三日下跌，市场对刺激政策出台预期悲观

香港股市：收盘近持平，周成交量创今年第二低位

中国汇市：人民币收涨，市场对后期走势分歧仍难弥合

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印度股市：周五大致收平，盘中曾涨至近两个月高位。指标股指连续第四周上涨，但交易商对外资在过去四天连续卖超印度股票感到担忧，卖超总规模达到60.4亿卢比(1.0133亿美元)，尽管印度政府和央行最近采取措施支撑卢比汇价。指标BSE指数 收高0.11%，或21.44点，报20,149.85点，周线上涨0.95%。NSE指数 跌0.15%，或8.85点，报6,029.20点，周线收高0.33%，为连续第四周上涨。

印度汇市：印度卢比兑美元上涨，此前有传言称，印度央行在日间曾出现干预，支撑卢比汇价。印度卢比兑美元周线上涨0.3%，为连续第二周上涨，交易商表示，央行周一出台的上调短期利率支撑卢比汇价的措施迄今没有明显效果。卢比兑美元收报59.35/36，上日收盘价为59.67/68。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 收报1,382.330点。MSCI明晟俄罗斯指数 涨0.48%至759.23点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 涨0.55%，报32.3115卢布，卢布兑欧元 涨0.04%至42.4500卢布。

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巴西股市：跟随全球股市跌势走低，终止连续四日的涨势，进行获利了结的投资者抛售大宗商品生产商和银行类股。巴西圣保罗交易所Bovespa指数 下跌0.54%，报47,400.23点。周线收高4.1%，为去年9月以来最佳周度表现。

巴西汇市：巴西雷亚尔兑美元下跌0.3%，尽管央行已售出20,000笔传统货币互换合约。巴西财长Guido Mantega对路透说，新兴市场货币将可能持稳于较低水平，因为贝南克在国会的证词厘清了此前让人困惑的讯息。

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南非股市：收低，金融股下跌，受对美联储将放缓已提振新兴市场资产的货币宽松计划的预期影响，约翰内斯堡Top-40绩优股指数 跌1.54%，报36,029.71点。综合指数 收低1.45%，报40,549.40点。