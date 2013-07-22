美国与加拿大经济指标预测--7月22日-7月29日****

《全球主要央行会议预告》--2017年4月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 艾茂林; 审校 王丽鑫)
以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程： 7月22日当周 7月22日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数 6月 -- 负0.30 1400 美国成屋销售年率(万户) 6月 525 518 美国成屋销售增长 +0.6% +4.2% 7月23日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 7月20日当周 -- -1.1% 1230 加拿大零售销售(较前月) 5月 +0.4% +0.1% 除汽车外的零售销售(较前月) +0.4% -0.3% 1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 7月20日当周 -- +3.0% 1300 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格指数( 5月 -- +0.7% 较前月) 1400 美国里奇蒙联邦储备银行制造业指数 7月 -- 正8 7月24日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1100 美国抵押贷款市场指数 7月19日当周 -- 519.4 美国再融资指数 -- 2,351.7 1258 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 7月初值 52.5 51.9 1400 美国新屋销售年率(万户) 6月 48.4 47.6 7月25日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 -- 美国建筑许可年率(万户) 6月 -- 91.1 1230 美国耐久财订单 6月 +1.2% +3.7% 扣除运输的耐久财订单 +0.5% +0.5% 扣除国防的耐久财订单 +1.2% +3.5% 扣除飞机的非国防资本财订单 +0.5% +1.5% 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 7月20日当周 34 33.4 初请失业金人数四周均值(万人) -- 34.6 续请失业金人数(万人) 7月13日当周 300 311.4 1500 美国堪萨斯联邦储备银行制造业综合指数 7月 -- 负5 7月26日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1355 路透/密西根大学消费者信心指数 7月终值 84.0 83.9 消费者现况指数 100.0 99.7 消费者预期指数 74.0 73.8 1430 美国ECRI一周领先指标 7月19日当周 -- 131.2 7月29日当周 7月29日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数 6月 -- 95.8 1400 美国成屋待完成销售指数 6月 -0.1% +6.7% (完)
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 艾茂林; 审校 王丽鑫)
* 美国10年期和七年期公债收益率触及11月18日以来最低 * 3月美国雇主新增就业岗位9.8万个，少于预期 * 纽约联储杜德利称，缩表或仅导致升息“稍稍暂停” * 美国对叙利亚空军基地发动袭击，限制收益率进一步涨幅 路透纽约4月7日 - 美国公债收益率周五上涨，逆转了稍早弱于预期的美国就业数据带动的大跌走势，因 一位美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员的讲话提振了升息预期。 指标10年期公债收益率尾盘报2.380%，较周四尾盘升近4个基点，远高于11月18日以来最低的2.269%。 美国劳工部称，3月非农就业岗位增加9.8万个，为去年5月以来的最小增幅，远低于路透调查的分析师预 计的18万个后，美债收益率触及盘中低位。 纽约联储总裁杜德利稍晚称，美联储可能避免在开始缩减规模达4.5万亿美元的债券组合的同时升息，这 可能促使升息计划仅“稍稍暂停”。 上周，这位颇有影响的美联储决策者称，最快今年开始缩表，早于大部分分析师的预期。 分析师称，投资者将他稍早
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。