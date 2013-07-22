全球金市：现货金涨至一个月高位，受美元走软推动

埃及情势：埃及两城市教堂遭炸弹袭击导致44死，伊斯兰国宣称负责
路透坦塔市/开罗4月10日 - 埃及城市坦塔与亚历山大的两个教堂在星期日棕枝主日遭爆炸袭击，造成至少44人死亡，引发基督教徒的愤怒与恐惧，并促使埃及当局部署军队，同时宣布进入为期三个月的紧急状态。
东京工业品交易所(TOCOM)交投最活跃的2014年6月期金合约 最高涨至每克4,243日圆，为6月20日以来最高位，原因在于日圆走软。
商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的报告显示，截至7月16日当周，对冲基金和基金经理人增持黄金及白银期货和期权多头仓位，并削减期铜净空头仓位。
中国央行周五出人意料地宣布全面放开金融机构贷款利率管制，昭示出中国新一届政府在推进金融改革方面的决心。该规定周六生效。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)-SPDR Gold Trust 周五的黄金持仓量较上日下降0.29%，至932.46吨。(完)
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路透坦塔市/开罗4月10日 - 埃及城市坦塔与亚历山大的两个教堂在星期日棕枝主日遭爆炸袭击，造成至少44人死亡，引发基督教徒的愤怒与恐惧，并促使埃及当局部署军队，同时宣布进入为期三个月的紧急状态。
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