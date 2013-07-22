韩国数据：7月前20天出口同比下滑0.2%，顺差为8.93亿美元--海关

《全球主要央行会议预告》--2017年4月-12月
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路透首尔7月22日 - 韩国海关周一公布的数据显示，7月头20天出口较上年同期小幅下滑，突显出经济动能仍然疲弱。韩国经济严重依赖于出口。
海关数据显示，7月1-20日向海外市场的出口较上年同期下降0.2%，至283.8亿美元。
同期的进口较上年同期减少7.6%，至274.9亿美元。
贸易顺差为8.93亿美元。
韩国产业通商资源部将在8月1日公布7月全月贸易数据初值。(完)
(编译 李春喜 审校 白云)
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* 美国10年期和七年期公债收益率触及11月18日以来最低 * 3月美国雇主新增就业岗位9.8万个，少于预期 * 纽约联储杜德利称，缩表或仅导致升息“稍稍暂停” * 美国对叙利亚空军基地发动袭击，限制收益率进一步涨幅 路透纽约4月7日 - 美国公债收益率周五上涨，逆转了稍早弱于预期的美国就业数据带动的大跌走势，因 一位美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员的讲话提振了升息预期。 指标10年期公债收益率尾盘报2.380%，较周四尾盘升近4个基点，远高于11月18日以来最低的2.269%。 美国劳工部称，3月非农就业岗位增加9.8万个，为去年5月以来的最小增幅，远低于路透调查的分析师预 计的18万个后，美债收益率触及盘中低位。 纽约联储总裁杜德利稍晚称，美联储可能避免在开始缩减规模达4.5万亿美元的债券组合的同时升息，这 可能促使升息计划仅“稍稍暂停”。 上周，这位颇有影响的美联储决策者称，最快今年开始缩表，早于大部分分析师的预期。 分析师称，投资者将他稍早
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。