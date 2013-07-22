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货币新闻 | 2013年 7月 22日 星期一 08:30 BJT

韩国数据：7月前20天出口同比下滑0.2%，顺差为8.93亿美元--海关

路透首尔7月22日 - 韩国海关周一公布的数据显示，7月头20天出口较上年同期小幅下滑，突显出经济动能仍然疲弱。韩国经济严重依赖于出口。

海关数据显示，7月1-20日向海外市场的出口较上年同期下降0.2%，至283.8亿美元。

同期的进口较上年同期减少7.6%，至274.9亿美元。

贸易顺差为8.93亿美元。

韩国产业通商资源部将在8月1日公布7月全月贸易数据初值。(完)

(编译 李春喜 审校 白云)
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