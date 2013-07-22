《中国报摘》--其他报纸重要消息7月22日

**上海证券报**

--中国社科院金融所研究认为，中国的消费金融服务主体主要是商业银行，借鉴日本和韩国经验，应逐步放宽汽车消费金融公司和消费金融公司的发起主体范围，引导小额贷款公司开展消费金融业务，在积累经验基础上考虑让更多机构进入该领域。

--上海市黄浦区宣布将启动建设外滩金融创新试验区，当下热点--互联网金融和民营金融将是试验区的两大核心。

--上周一(15日)停牌的国药一致 披露定增预案，拟以26.07元人民币/股，向控股股东非公开发行7,448.25万股，募集资金19.42亿元。发行完成后，控股股东国药控股的持股比例将由38.33%上升至51.00%。

**证券时报**

--从温州市金融办获悉，全国首单小贷公司私募债已在温州成功发行。具体发行人为温州市瑞安华峰小额贷款公司，发行总额2亿元，采取一次报备、分期募集方式发行，首期5,000万元募集资金已全部到位。以私募方式发行，年化资金成本率8.5%，期限三年。

**第一财经日报**

--《第一财经日报》统计发现，目前已有13个省份发布了经济“半年报”，上半年经济增速均高于全国7.6%的整体水平。其中，天津以12.5%的增速领跑。但在宏观经济趋紧的形势下，相比一季度，大部分省份的经济增速有所下滑。

--中国银监会日前下发通知，再次公布了四个资本监管配套文件，旨在增强资本监管的有效性，提升商业银行风险管理能力，强化市场约束功能，同时要求加强信息披露。

--上海市规划和国土资源管理局公告，徐汇区“徐家汇中心项目”地块正式预申请拍卖，起始总价高达175.26亿元。据统计，此前内地拍卖价格高过该地块的仅有两宗。

**金融时报**

--从福建银监局获悉，厦门银行与台湾银行上海分行日前签署协议，成为大陆首家新台币现钞清算业务参加行。

--据普益财富统计，今年1-6月，国内商业银行共发行个人理财产品20,678款，同比增长28.7%；其中人民币产品19,885款，占比进一步升至96.17%。上半年银行理财产品的平均收益为4.40%，同比下滑46个基点(bp)。(完)