英国经济：三分之一民众预期未来12个月利率走升--调查

《全球主要央行会议预告》--2017年4月-12月
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路透伦敦7月21日 - 一项周日公布的调查结果显示，超过三分之一的英国民众认为利率将在未来12个月走升，暗示英国央行缓解利率走高疑虑的首波动作对于金融市场以外的影响不大。
英国央行及其新任总裁卡尼(Mark Carney)恐怕得要寄希望于下一波动作，期能获得更大成功，更为详细的内容料将在8月初出炉。目前英国央行正努力激励消费者扩大支出并刺激经济成长。
这项由金融数据公司Markit所进行的调查发现，除了有35%的受访者预期英国央行将在未来一年升息之外，另外有18%受访者则预期将在未来的13-24个月内升息。
只有16%的英国民众和金融市场持相同看法，预期央行最快将在两年后开始升息。
Markit分析师Chris Williamson表示，“这项调查结果让英国央行在加强与市场沟通长时间维持低利率的议题上面临挑战。
“利率走升的阴影是造成许1,100万抵押贷款户不能放心扩大当前支出的主要因素。”
Markit调查发现，27%的受访者对于利率走向没有看法，显示出存在不确定性。这也可能抑制消费。
调查中的受访者约有1,500位。(完)
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路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。