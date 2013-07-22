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货币新闻 | 2013年 7月 22日 星期一 09:30 BJT

中国股市：沪综指开盘下跌，此前中国央行宣布贷款利率市场化

路透上海7月22日 - 继中国央行上周五晚间宣布金融机构贷款利率市场化后，中国股市周一开盘下跌，银行股跌幅更大.

沪综指 开盘报1,977.733点，跌14.915点或0.75%；上证银行股指数 开盘报483.110点，跌8.235点或1.68%。

中国人民银行上周五晚间宣布，决定进一步推进利率市场化改革，将自上周六起全面放开金融机构贷款利率管制,取消金融机构贷款利率0.7倍的下限，取消票据贴现利率管制，对农村信用社贷款利率不再设立上限。为继续严格执行差别化的住房信贷政策，促进房地产市场健康发展，个人住房贷款利率浮动区间暂不作调整。

平安证券最新报告指出，贷款利率市场化的象征意义大于实际影响。本次贷款利率全面放开之后，银行现有的贷款定价水平不会发生实质性变化，贷款价格战不会出现。由于贷款利率下限的放开将略微提升政府和大型企业的议价能力，而这类贷款在大型银行的客户结构中占比更高，因此大型银行受到的负面影响将略大于中小银行。

不过兴业银行首席经济学家鲁政委在其最新报告中指出，虽然短期影响甚微，但从趋势来看，任何未伴随综合化经营的利率市场化单兵突进都会被市场视为是对银行的利空。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)
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