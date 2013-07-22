中国股市：沪综指开盘下跌，此前中国央行宣布贷款利率市场化

《全球主要央行会议预告》--2017年4月-12月
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路透上海7月22日 - 继中国央行上周五晚间宣布金融机构贷款利率市场化后，中国股市周一开盘下跌，银行股跌幅更大.
沪综指 开盘报1,977.733点，跌14.915点或0.75%；上证银行股指数 开盘报483.110点，跌8.235点或1.68%。
中国人民银行上周五晚间宣布，决定进一步推进利率市场化改革，将自上周六起全面放开金融机构贷款利率管制,取消金融机构贷款利率0.7倍的下限，取消票据贴现利率管制，对农村信用社贷款利率不再设立上限。为继续严格执行差别化的住房信贷政策，促进房地产市场健康发展，个人住房贷款利率浮动区间暂不作调整。
平安证券最新报告指出，贷款利率市场化的象征意义大于实际影响。本次贷款利率全面放开之后，银行现有的贷款定价水平不会发生实质性变化，贷款价格战不会出现。由于贷款利率下限的放开将略微提升政府和大型企业的议价能力，而这类贷款在大型银行的客户结构中占比更高，因此大型银行受到的负面影响将略大于中小银行。
不过兴业银行首席经济学家鲁政委在其最新报告中指出，虽然短期影响甚微，但从趋势来看，任何未伴随综合化经营的利率市场化单兵突进都会被市场视为是对银行的利空。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)
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* 美国10年期和七年期公债收益率触及11月18日以来最低 * 3月美国雇主新增就业岗位9.8万个，少于预期 * 纽约联储杜德利称，缩表或仅导致升息“稍稍暂停” * 美国对叙利亚空军基地发动袭击，限制收益率进一步涨幅 路透纽约4月7日 - 美国公债收益率周五上涨，逆转了稍早弱于预期的美国就业数据带动的大跌走势，因 一位美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员的讲话提振了升息预期。 指标10年期公债收益率尾盘报2.380%，较周四尾盘升近4个基点，远高于11月18日以来最低的2.269%。 美国劳工部称，3月非农就业岗位增加9.8万个，为去年5月以来的最小增幅，远低于路透调查的分析师预 计的18万个后，美债收益率触及盘中低位。 纽约联储总裁杜德利稍晚称，美联储可能避免在开始缩减规模达4.5万亿美元的债券组合的同时升息，这 可能促使升息计划仅“稍稍暂停”。 上周，这位颇有影响的美联储决策者称，最快今年开始缩表，早于大部分分析师的预期。 分析师称，投资者将他稍早
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。