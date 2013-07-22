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亚洲 | 2013年 7月 22日 星期一 09:04 BJT

台湾金融：台湾人寿有望并入中信金控，并购金额约200亿台币--报载

路透台北7月22日 - 台湾苹果日报周一报导，台湾人寿 有望并入中信金 。消息人士指出，台寿保希望售出价格每股25、26台币以上，投资银行人士则预估，最终成交价应介于每股21-26台币之间。报导引述中信金主管透露，内部预设单一购并银弹不会超过200亿台币。

苹果日报报导，台寿保以业务员通路为主，若能与银行保险通路为主的中国信托人寿合并，销售通路能互补互相配合，经营综效可望大幅提升。

中信金高层称， 〞目前的确有很多人在兜（指购并台寿保）。〞

按双方规划，此股权转让案将以换股为主，中信金近三个月股价由每股约17台币，上周五收盘价涨到19.1台币，有利于换股交易。

报导称，台寿保资产约4,000亿台币，截至去年底止，隐含价值（EV）381.9亿，换算每股EV约44.6台币，今年第一季税后纯益6.61亿，每股纯益0.76台币，财务稳健、获利不俗，若并入中信金，可望贡献中信金不小获利。(完) (记者 董永年; 审校 林高丽)
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