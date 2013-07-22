中国公开市场：本周可继续申报正/逆回购，以及三个月央票需求--业内人士

《全球主要央行会议预告》--2017年4月-12月
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路透北京7月22日 - 业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周可继续申报三个月央票需求，同时亦可上报正/逆回购需求，其中逆回购期限包括七天和14天，正回购为28天期。
从6月下旬银行间市场出现资金骤紧后，中国央行公开市场已连续四周空窗操作，其中上周仅到期资金致净投放1,600亿元人民币。在流动性已基本恢复的情况下，央行此举维稳意图强烈。
本周则均无正回购及央票到期。
公开市场一级交易商一般于周一和周三会上报当周公开市场需求，具体包括正/逆回购和央票。如果某些操作未出现在需求名单中，就基本不太可能进行该项操作。
为抑制过宽的流动性，春节后央行暂停逆回购，并重启了正回购操作，期限包括28天和91天，但主要以28天期为主。而随着热钱不断涌入，外汇占款大增，5月9日央行又重启央票发行，期限为三个月。而2012年二季度末至今年春节前一周，央行公开市场只滚动进行了逆回购操作。(完)
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**公开市场回购及央票未到期表格 (发稿 康熙泽; 审校 林高丽)
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以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月9日(日) 2350 日本未经季节调整经常帐收支(亿日圆) 2月 盈余26,156 盈余655 4月10日(一) 0500 日本服务业景气判断指数 3月 -- 48.6 4月11日(二) 0300 韩国L货供额 2月 -- +6.8% 2300 韩国失业率 3月 -- 4.0% 2350 日本银行贷款(较上年同期) 3月 --