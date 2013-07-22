金属期市：伦铜上涨，受益于美元疲软和对中国经济乐观预期

《全球主要央行会议预告》--2017年4月-12月
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中国央行宣布周六起全面放开金融机构贷款利率管制，该举措为市场期待已久，彰显出新领导层实施市场改革的决心。
分析师称，这一措施虽然不会一举改变中国银行业的形势，但可能最终拉开银行业改革的序幕，使银行不能再坐享基本上无任何风险的利润。
也有分析师认为，信贷成本降低可能有助于中国经济增长。
日本首相安倍晋三的执政联盟在周日的参议院选举中获得绝对性胜利，令人担心他可能因此失去推进困难的经济改革的兴趣，转而追求其民族主义计划。
美国自由港麦克默伦铜金矿公司 在印尼矿场的工人有望在两周内就薪酬达成协议，降低了停产期延长的风险。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 朱晓军/李春喜; 审校 石冠兰)
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 艾茂林; 审校 王丽鑫)
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以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月9日(日) 2350 日本未经季节调整经常帐收支(亿日圆) 2月 盈余26,156 盈余655 4月10日(一) 0500 日本服务业景气判断指数 3月 -- 48.6 4月11日(二) 0300 韩国L货供额 2月 -- +6.8% 2300 韩国失业率 3月 -- 4.0% 2350 日本银行贷款(较上年同期) 3月 --