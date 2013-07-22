金属期市：伦铜上涨，受益于美元疲软和对中国经济乐观预期

中国央行宣布周六起全面放开金融机构贷款利率管制，该举措为市场期待已久，彰显出新领导层实施市场改革的决心。

分析师称，这一措施虽然不会一举改变中国银行业的形势，但可能最终拉开银行业改革的序幕，使银行不能再坐享基本上无任何风险的利润。

也有分析师认为，信贷成本降低可能有助于中国经济增长。

日本首相安倍晋三的执政联盟在周日的参议院选举中获得绝对性胜利，令人担心他可能因此失去推进困难的经济改革的兴趣，转而追求其民族主义计划。

美国自由港麦克默伦铜金矿公司 在印尼矿场的工人有望在两周内就薪酬达成协议，降低了停产期延长的风险。(完)

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