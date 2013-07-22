投行观点：中国利率市场化下一步或允许银行发行大额可转让存单--中金

《全球主要央行会议预告》--2017年4月-12月
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路透北京7月22日 - 中国大型投行--中金公司周一发布的报告称，中国放松利率管制的下一步可能是允许银行发行大额可转让存单，总体来讲，当局对存款利率市场化的步伐将较为谨慎。
中国人民银行上周五宣布，进一步推进利率市场化改革，自7月20日起全面放开金融机构贷款利率管制。不过，为继续严格执行差别化的住房信贷政策，促进房地产市场健康发展，个人住房贷款利率浮动区间暂不作调整。
中金报告认为，此次措施不涉及存款利率，主要反映央行对金融风险的防范，尤其是考虑到一些中小银行的定价能力较弱。
“我们认为，这是利率市场化的重要一步，但是短期内对贷款利率以及企业资金成本影响小。”报告称。
报告并认为，今年政府将动用财政结余弥补收入增长的放缓，并加快预算执行进度，最终体现为今年实际有效的财政赤字扩大，对经济的环比增速形成一定支撑。动用财政存量资金也将带来基础货币投放，有利于改善银行间流动性。
为了激活财政存量资金，中国财政部此前发布通知，要求地方各级财政部门加快预算资金支付，并清理压缩财政结余结转资金。
报告称，近期财政和货币方面的政策微调，有利于三、四季度GDP（国内生产总值）环比增长。但考虑到去年四季度的高基数，GDP同比增速四季度将显着降低。基数效应和近期政策走势有利于GDP同比增速在明年一季度小幅回升。综合判断，GDP同比增速未来几个季度在低位波动。（完） (发稿 谢衡; 审校 林高丽)
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以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月9日(日) 2350 日本未经季节调整经常帐收支(亿日圆) 2月 盈余26,156 盈余655 4月10日(一) 0500 日本服务业景气判断指数 3月 -- 48.6 4月11日(二) 0300 韩国L货供额 2月 -- +6.8% 2300 韩国失业率 3月 -- 4.0% 2350 日本银行贷款(较上年同期) 3月 --