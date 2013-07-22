韩国已公布经济指标--2013/7/22

《全球主要央行会议预告》--2017年4月-12月
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经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.8% @-r +0.3% @-r 7月24日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 6月 +1.0% +1.0% 7月31日 -- 工业生产(m/m) 5月 -0.4% @-p +0.6% @-r 7月29日 -- 失业率 6月 3.2% @ 3.2% @ 8月13日 -- 贸易收支(亿美元) 6月 顺差60 r 顺差59 r 8月1日 -- 注：p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完) 参看全球经济数据相关资料，可点选 参看韩国经济数据相关资料，可点选
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以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月9日(日) 2350 日本未经季节调整经常帐收支(亿日圆) 2月 盈余26,156 盈余655 4月10日(一) 0500 日本服务业景气判断指数 3月 -- 48.6 4月11日(二) 0300 韩国L货供额 2月 -- +6.8% 2300 韩国失业率 3月 -- 4.0% 2350 日本银行贷款(较上年同期) 3月 --