《香港报摘》--其他报纸重要消息7月22日

* 星岛日报

--据悉，特首梁振英正积极推动将机场岛北面占地12公顷的用地，加快发展成为商业中心区，作为港珠澳大桥桥头经济据点，最近并亲自指示机管局高层，就此展开策略性规划研究。

--富智康 母公司富士康科技集团总裁郭台铭表示，将选择贵阳贵安新区作为第四代产业基地，并将遵循绿色发展理念建设。他还称，将致力开拓内地市场，未来有很大发展空间，包括进入医疗、环保、能源等产业。

--平安信托日前斥资2.6亿英镑购入伦敦劳合社大楼。负责有关交易的基汇资本，其总裁及执行合伙人吴继泰表示，伦敦等国际大都市的租金回报吸引，高者可达6.5厘，内地却大多低于5厘，故预期未来续有更多内地资本外闯投资。 * 苹果日报

--工银亚洲助理行政总裁宋万海表示，将持续拓展中港客户跨境金融服务，上半年内，该行人民币存款及贷款，亦按年达致双位数增长，监于市场需要仍然存在，相信有关业务，未来仍存在增长空间。

--中兴通讯 公布，正在筹划A股股票期权激励计划相关事项，因有关事项尚存在不确定性，经向深交所申请股票续停牌，直至公司召开董事会确定是否进行前述重大事宜，并在披露该事项后复牌。 * 文汇报

--开元产业信托 早前于港交所挂牌，成为全球第一只中国内地的酒店REIT。公司执行董事张一鸣表示，公司长远目标是成为继领汇 后，本地第二大的房托基金，且目标每年注入两间至三间酒店。

--天瑞水泥 表示，公司上半年的水泥销量按年已达两成增长，而业务重点区域郑州正步入高速发展期，农村及房地产对水泥需求强烈，预料至2015年郑州会有400万人口的增长，整个郑州每年水泥需求量均逾千万吨。

--嘉里(渖阳)房地产开发公司表示，渖阳嘉里中心项目建筑面积为180万平方米，第一期发展已开发建筑面积约40万平方米。当中，企业广场于今年开卖，至今已累售约八成，套现约8.5亿元人民币，项目预计于明年8月竣工。

* 大公报

--据中原地産统计，十大屋苑在过去周六日有三个屋苑没有成交，包括鰂鱼涌康怡花园、沙田第一城和荔枝角美孚新村。

--天工国际 董事局主席朱小坤表示，公司今年上半年产品出口量和出口额都比去年同期增长两位数，预计全年出口将保持快速增长的趋势，并表示对公司未来发展前景及增长充满信心。 * 东方日报

--康宏理财 公布，向母公司康宏金融及Convoy Inc. 收购资产。公司指，旗下间接全资附属惠华控股日前与康宏金融及Convoy Inc.订立协议，分别收购从事提供投资谘询、基金交易及资产管理服务业务的康宏资产管理（CAM），及主要从事提供代名人服务业务的Kerberos之全部已发行股本，收购代价将通过发行新股支付。

--金山软件 首席财务官吴育强指出，虽然同业有收购意欲，但公司暂时无意卖盘，又预计今年游戏收入占比会进一步降至50%或以下。他承认，早前发可换股债券时借股予对冲基金令股价大跌，但指相关效应已经完全反映在当日股价跌幅上。 * 明报

--印尼煤炭商鸿宝资源 拟加码投资，在现有年产能280万吨，提高到2013/14年度时的400万吨。该集团总策略及投资总监Ashok Kumar Sahoo指出，预计未来15至18个月要投资1亿美元(约7.8亿港元)，以改善码头、提升道路、煤炭优化设施。

--中国擎天软件 )指出，其间接全资附属公司南京擎天，因为合资公司南华擎天未能够按照中国公司法于2005年后清盘，于是在今年1月份提出申请将南华擎天清盘。(完)