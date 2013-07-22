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亚洲 | 2013年 7月 22日 星期一 09:51 BJT

东京汇市：日圆大涨，削减安倍晋三选举获胜后的跌幅

纽约       当日      今年来     2012年
                               最新报价   上收市价     涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                               
 欧元/美元                        1.3152     1.3142      +0.08      -0.32     1.3194
 美元/日圆                        100.01     100.64      -0.63     +15.30      86.74
 欧元/日圆                        131.53     132.26      -0.55     +14.91     114.46
 美元/瑞郎                        0.9392     0.9406      -0.15      +2.59     0.9155
 英镑/美元                        1.5283     1.5266      +0.11      -5.96     1.6251
 美元/加元                        1.0359     1.0365      -0.06      +4.41     0.9921
 澳元/美元                        0.9212     0.9168      +0.48     -11.36     1.0393
 新西兰元/美元                    0.7934     0.7930      +0.05      -4.21     0.8283
 澳元/日圆                        92.130     92.270      -0.15      +2.22     90.130
 新西兰元/日圆                    79.350     79.810      -0.58     -43.65    140.820
 英镑/日圆                        152.85     153.64      -0.51      +8.54     140.82
 澳元/新西兰元                    1.1603     1.1554      +0.42      -7.47     1.2540
                                                                                    
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此
 为基准计算。
 (完)
      
      
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 (编译 李婷仪 审校 石冠兰)
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