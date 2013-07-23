《中国债券市场每日交易备忘》--7月23日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国国家开发银行至多50亿元一年期固息增发债9:30-10:30招标，收益率预测均值4.31% 国开行至多50亿元三年期固息增发债9:30-10:30招标，收益率预测均值4.30% 国开行至多50亿元五年期浮息增发债(三个月shibor基准)9:30-11:10招标，利差预测均值16bp 国开行至多50亿元七年期浮息增发债(三个月shibor基准)9:30-11:10招标，利差预测均值21bp 铁路总公司200亿元10年期固息债14:00－15:00招标，利率区间4.15%－5.15% 广发证券 30亿元三个月期短期融资券招标(主体评级AAA)，工行和农行等主承 东北证券 15亿元三个月期短融招标(主体评级AA)，兴业银行和中信银行主承 华能澜沧江水电20亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，中行和国开行主承 江苏江南商贸3亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+)，交通银行主承 南通产业控股10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，建行主承 三花控股集团6亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，招行和交行主承 中煤能源 50亿元七年期中期票据簿记建档(主体评级AAA)，中行和中金公司主承 三花控股集团5亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA)，招行和交行主承 嘉兴市实业资产投资5亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，中信银行主承 国家电网100亿元三年期中票簿记建档(主体评级AAA)，工行和上海银行主承 江苏华西集团10亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，中国银行主承 ============================================================================ 二、新债上市： 泉州银行10亿元五年期固息金融债1320011，票面利率5.30% 石嘴山银行5亿元三年期固息金融债1320022，票面利率4.95% 郑州银行24亿元三年期固息金融债1320023，票面利率4.58% 郑州银行26亿元五年期固息金融债1320024，票面利率4.80% 郴州新天投资15亿元七年期固息债1380234，票面利率6.30% 郑州公共住宅建设7亿元七年期固息债1380236，票面利率5.98% 中国五矿20亿元人民币九个月期超短融011361002，票面利率4.55% 南方电网50亿元三个月期超短融011307005，票面利率4.25% 山东宏桥新型材料公司10亿元一年期短融041362029，票面利率6.50% 巨化集团5亿元一年期短融041354042，票面利率5.00% 美克投资集团3.4亿元一年期短融041356025，票面利率7.20% 新誉集团5亿元三年期中票101354008，票面利率6.80% 佛山市公用事业控股公司5亿元五年期中票101360006，票面利率5.80% 陕西有色金属控股集团20亿元三年期中票101355002，票面利率5.10% 中化蓝天集团6亿元三年期中票101357001，票面利率5.03% 绵阳科技城发展投资集团8亿元五年期中票101351003，票面利率6.30% 江苏交通控股20亿元一年期短融041359051，票面利率4.85% ============================================================================ 三、缴款： 国家开发银行50亿元一年期浮息债(三个月shibor基准)130232，基本利差-0.65% 国开行50亿元三年期浮息债(三个月shibor基准)130233，基本利差-0.10% 国开行50亿元五年期浮息债(三个月shibor基准)130234，基本利差0 国开行50亿元七年期浮息债(三个月shibor基准)130235，基本利差0.14% 进出口银行100亿元一年期固息债130314，票面利率4.04% 中国铁建 30亿元九个月期超短期融资券 鞍钢集团20亿元九个月期超短融 华通路桥集团4亿元一年期短融 天生桥一级水电开发9亿元一年期短融 金隅股份 10亿元一年期短融 中国建筑第七工程局5亿元一年期短融 ============================================================================ 四、还本付息： 慈溪中小企业2.38亿元一年期集合票据1283020到期兑付，票面利率5.35% 慈溪中小企业0.12亿元一年期集合票据1283021到期兑付，票面利率8.00% 中国航空燃料油集团10亿元六个月期超短融011335001到期兑付，票面利率4.00% 安徽星马汽车集团4亿元一年期短融041269019到期兑付，票面利率4.60% 中铁十四局集团4亿元一年期短融041272001到期兑付，票面利率4.23% 申能集团35亿元一年期短融041274002到期兑付，票面利率3.60% 中国中冶 35亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债088017付息，票面利率6.10% 财政部283亿元10年期固息国债090016付息，票面利率3.48% 扬州城建国有控股集团20亿元七年期固息债0980121付息，票面利率5.94% 渤海银行9.5亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债1224001付息，票面利率5.50% 渤海银行9.5亿元15年期发行人选择权(10+5)固债次级债1224002付息，票面利率5.68% 吉林高速公路集团10亿元五年期中票1282260付息，票面利率5.70% 传化集团5亿元三年期中票1282261付息，票面利率6.30% 象屿集团4.5亿元五年期中票1282262付息，票面利率6.45% ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --为消化过剩产能，中国将继续稳步推进铁路建设。上海证券报周二报导，铁路总公司与国家发改委方面，的 确就此事在研究方案，但还没有最终定稿；铁路总公司目前较为明确的态度是，对在建重点项目，确保建设资金 ，稳中求进的可能性较大。 7/24公布7月汇丰制造业PMI初值 (6月为48.3) 7/27统计局公布1-6月规模以上工业企业利润 (1-5月为12.3%) ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) (整理 李宏薇; 审校 边竞)