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亚洲 | 2013年 7月 23日 星期二 09:06 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--7月23日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) 
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  一、新债发行： 
    
  中国国家开发银行至多50亿元一年期固息增发债9:30-10:30招标，收益率预测均值4.31%
  国开行至多50亿元三年期固息增发债9:30-10:30招标，收益率预测均值4.30%
  国开行至多50亿元五年期浮息增发债(三个月shibor基准)9:30-11:10招标，利差预测均值16bp  
  国开行至多50亿元七年期浮息增发债(三个月shibor基准)9:30-11:10招标，利差预测均值21bp
  铁路总公司200亿元10年期固息债14:00－15:00招标，利率区间4.15%－5.15%
  广发证券 30亿元三个月期短期融资券招标(主体评级AAA)，工行和农行等主承
  东北证券 15亿元三个月期短融招标(主体评级AA)，兴业银行和中信银行主承
  华能澜沧江水电20亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，中行和国开行主承
  江苏江南商贸3亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+)，交通银行主承
  南通产业控股10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，建行主承
  三花控股集团6亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，招行和交行主承
  中煤能源 50亿元七年期中期票据簿记建档(主体评级AAA)，中行和中金公司主承
  三花控股集团5亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA)，招行和交行主承
  嘉兴市实业资产投资5亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，中信银行主承
  国家电网100亿元三年期中票簿记建档(主体评级AAA)，工行和上海银行主承
  江苏华西集团10亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，中国银行主承
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  二、新债上市：  
  
  泉州银行10亿元五年期固息金融债1320011，票面利率5.30%
  石嘴山银行5亿元三年期固息金融债1320022，票面利率4.95%
  郑州银行24亿元三年期固息金融债1320023，票面利率4.58%
  郑州银行26亿元五年期固息金融债1320024，票面利率4.80%
  郴州新天投资15亿元七年期固息债1380234，票面利率6.30%
  郑州公共住宅建设7亿元七年期固息债1380236，票面利率5.98%                    
  中国五矿20亿元人民币九个月期超短融011361002，票面利率4.55%
  南方电网50亿元三个月期超短融011307005，票面利率4.25%
  山东宏桥新型材料公司10亿元一年期短融041362029，票面利率6.50%
  巨化集团5亿元一年期短融041354042，票面利率5.00%
  美克投资集团3.4亿元一年期短融041356025，票面利率7.20%
  新誉集团5亿元三年期中票101354008，票面利率6.80%
  佛山市公用事业控股公司5亿元五年期中票101360006，票面利率5.80%
  陕西有色金属控股集团20亿元三年期中票101355002，票面利率5.10%
  中化蓝天集团6亿元三年期中票101357001，票面利率5.03%
  绵阳科技城发展投资集团8亿元五年期中票101351003，票面利率6.30%   
  江苏交通控股20亿元一年期短融041359051，票面利率4.85%   
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  三、缴款：
  
  国家开发银行50亿元一年期浮息债(三个月shibor基准)130232，基本利差-0.65%
  国开行50亿元三年期浮息债(三个月shibor基准)130233，基本利差-0.10%
  国开行50亿元五年期浮息债(三个月shibor基准)130234，基本利差0
  国开行50亿元七年期浮息债(三个月shibor基准)130235，基本利差0.14%
  进出口银行100亿元一年期固息债130314，票面利率4.04%
  中国铁建  30亿元九个月期超短期融资券
  鞍钢集团20亿元九个月期超短融
  华通路桥集团4亿元一年期短融
  天生桥一级水电开发9亿元一年期短融
  金隅股份  10亿元一年期短融
  中国建筑第七工程局5亿元一年期短融
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  四、还本付息：

  慈溪中小企业2.38亿元一年期集合票据1283020到期兑付，票面利率5.35%
  慈溪中小企业0.12亿元一年期集合票据1283021到期兑付，票面利率8.00%
  中国航空燃料油集团10亿元六个月期超短融011335001到期兑付，票面利率4.00%
  安徽星马汽车集团4亿元一年期短融041269019到期兑付，票面利率4.60%
  中铁十四局集团4亿元一年期短融041272001到期兑付，票面利率4.23%
  申能集团35亿元一年期短融041274002到期兑付，票面利率3.60%  
  中国中冶  35亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债088017付息，票面利率6.10%
  财政部283亿元10年期固息国债090016付息，票面利率3.48%
  扬州城建国有控股集团20亿元七年期固息债0980121付息，票面利率5.94%
  渤海银行9.5亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债1224001付息，票面利率5.50%
  渤海银行9.5亿元15年期发行人选择权(10+5)固债次级债1224002付息，票面利率5.68%
  吉林高速公路集团10亿元五年期中票1282260付息，票面利率5.70%
  传化集团5亿元三年期中票1282261付息，票面利率6.30%
  象屿集团4.5亿元五年期中票1282262付息，票面利率6.45%
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件：

  --为消化过剩产能，中国将继续稳步推进铁路建设。上海证券报周二报导，铁路总公司与国家发改委方面，的
确就此事在研究方案，但还没有最终定稿；铁路总公司目前较为明确的态度是，对在建重点项目，确保建设资金
，稳中求进的可能性较大。 
        
    7/24公布7月汇丰制造业PMI初值                           (6月为48.3)
    7/27统计局公布1-6月规模以上工业企业利润                (1-5月为12.3%)
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   注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完)  
                                                                                               
 
 (整理 李宏薇; 审校 边竞)
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