《中国2013年国债发行中标明细表》--7月22日

《全球主要央行会议预告》--2017年4月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 艾茂林; 审校 王丽鑫)
以下为今年发行的各期记账式附息国债中标明细: 债券名称 招标时间 期限(年) 票面利率 预测利率 发行规模(亿元) 投标倍数 ===================================================================== 一期 1/9 5 3.15% 3.17% 260 1.92 续发 3/6 3.1976% 3.24% 220 2.03 (中标收益率) ===================================================================== 二期 1/16 1 2.81% 2.82% 300 1.59 ===================================================================== 三期 1/23 7 3.42% 3.44% 300 2.00 续发 2/6 3.4304% 3.46% 300 1.90 (中标收益率) 续发2 2/27 3.4271% 3.47% 220 2.61 (中标收益率) ===================================================================== 四期 1/30 3 3.10% 3.09% 260 2.23 续发 5/8 2.9883% 2.99% 300 1.59 (中标收益率) ===================================================================== 五期 2/20 10 3.52% 3.56% 260 2.86 续发 3/20 3.5198% 3.58% 220 2.38 (中标收益率) 续发2 4/24 3.4207% 3.47% 307.9 1.88 (中标收益率) ===================================================================== 六期 4/3 2 2.92% 2.99% 260 2.18 ===================================================================== 七期 4/10 1 2.62% 2.59% 300 1.32 ===================================================================== 八期 4/17 7 3.29% 3.31% 303.2 1.84 续发 5/15 3.2788% 3.30% 300 1.71 (中标收益率) 续发2 6/5 3.3506% 3.37% 314 1.80 (中标收益率) ===================================================================== 九期 4/19 20 3.99% 4.03% 260 2.23 ===================================================================== 10期 5/17 50 4.24% 4.31% 200 2.13 ===================================================================== 11期 5/22 10 3.38% 3.40% 300 1.71 续发 6/19 3.4998% 3.47% 300 1.43 (中标收益率) *续发2 7/17 3.6889% 3.64% 300 1.74 (中标收益率) ===================================================================== 12期 5/24 2 2.98% 2.99% 260 2.04 ===================================================================== 13期 5/29 5 3.09% 3.09% 300 1.58 ===================================================================== 14期 7/3 1 3.48% 3.43% 260 1.44 ===================================================================== 15期 7/10 7 3.46% 3.40% 300 1.38 ===================================================================== 合计 6,905.1 以下为今年发行的各期记账式贴现国债中标明细: 债券名称 招标时间 期限(天) 加权收益率 发行规模(亿元) 投标倍数 =============================================================== 一期 4/12 273 2.7268% 150 1.39 二期 4/19 273 2.8726% 150 1.84 三期 5/10 273 2.8856% 150 2.04 四期 6/14 273 3.7612% 95.3 -- (计划发行量150亿元，未招满) =============================================================== 合计 545.3(完) 注:1.*代表新增 2.发行规模和认购额单位均为亿元人民币。 3.2012年国债发行中标明细表请点选 (整理 丁淑琴； 审校 康熙泽)
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 艾茂林; 审校 王丽鑫)
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以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月9日(日) 2350 日本未经季节调整经常帐收支(亿日圆) 2月 盈余26,156 盈余655 4月10日(一) 0500 日本服务业景气判断指数 3月 -- 48.6 4月11日(二) 0300 韩国L货供额 2月 -- +6.8% 2300 韩国失业率 3月 -- 4.0% 2350 日本银行贷款(较上年同期) 3月 --