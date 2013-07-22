《交易视点》贷款利率管制放开对现券料影响不大，但IRS长端可能小幅上行--广发银行

路透上海7月22日 - 中国广发银行发布最新银行间市场周报认为，上周的债券和IRS收益率延续上涨趋势，曲线平坦化。主要原因是回购利率企稳，资金供求处于紧平衡，机构对资金面的预期非常谨慎。基本面上，虽然有二季度经济数据公布，并且表现不佳，但由于数据符合预期，并未给市场带来利多影响。债券和IRS利率上行主要体现了资金面的影响。

**贷款利率管制放开对债市料影响不大**

本周，在分红等影响因素过去后，核心因素资金面预计会走向略微放松的状态，机构心态得到缓和。央行放开贷款利率管制的措施预计影响不大。债券和IRS利率短端继续上行的动力变小。不过由于回购利率难以明显下降，曲线平坦的局面不会改变。因此债券和IRS长端的风险依然较大。

上周资金利率保持平稳，R007稳定在3.80%的水平。受到央企分红、缴税等影响，虽然公开市场有1600亿资金到期，同时国库现金有500亿投放，但整体资金状况反而有所收紧，7天、14天资金需求旺盛，隔夜资金则供大于求。另外，1个月以上的长期资金利率也开始企稳回升，普遍成交在4.8%至5.0%附近。这种市场反映出机构对于资金面的心态非常谨慎，这需要时间去修复，也需要7月下旬开始资金面的真实宽松来修复。

本周开始，财政缴税、央企分红等逐渐过去，机构的谨慎预期有望略微缓和，并带来资金面少许宽松的气氛，R007有望维持在3.6%至3.80%左右的水平。本周公开市场到期850亿，量不算大。我们认为，未来资金面要明显改善，根源在机构心态的改变，改变现在惊弓之鸟的状态。当然这需要时间。我们觉得这个时间在7月下旬开始。公开市场方面，预计会继续按兵不动。等待资金的自然到期投放。

上周债市受到资金面和一级发行利率偏高的影响，收益率明显上行，曲线有所陡峭。国债为例，上升幅度大约在7-10bp。我们在之前的周报中就反复提到，债券收益率曲线很难长期倒挂，甚至过于平坦。所以长端就有较大的上行压力。从配置需求上说，上周发行的7年和10年国债中，作为主力配置方的大行并未大规模现身，搏边际的机构较多，造成收益率偏高。这是大型机构放缓配置速度的表现，我们认为主要原因是市场主流机构对基本面的判断发生改变。对于比较流行的“降低期限错配风险”观点，我们认为是一个原因，但不是主要的。7年、10年期债券已经属于投资范畴，并不是为了赚取资产负债的期限利差，所谓的错配风险我认为主要集中在中短期限，如3年以下，甚至1年以内。这并不适用于10年这种长期限资产。

本周开始，债券市场将继续面临曲线平坦的问题，短端给中长端造成压力。当然说到底还是资金的问题。从过往几周的经验来看，要想曲线陡峭，必须有回购利率明显下行。所以，本周收益率曲线预计变动不大，短端长端都会继续在目前位置。本周基本面是安静的，汇丰PMI初值的影响预计不大，央行放开贷款利率管制的措施，实际影响也有限。市场进入盘整状态，成交量偏少。总之，在这种环境下，我们依然推荐机构选择持有3年以下的国债（反税）或金融债品种。对于长端要继续保持警惕。

**IRS短端PAYSIDE较强**

上周IRS对资金面的反应非常直接，而且幅度较大。二季度经济数据反而没有任何影响，说明在IRS市场上，基本面预期同样得到了充分消化。经过6月份资金紧张后，不少机构对建立短端payside方向头寸的重要性有了充分认识，在回购利率下行的过程中，相信有不少机构有低位建仓的打算。所以我们发现短端IRS利率payside力量一直很强，曲线有所平坦化。

本周，影响IRS走势的核心因素依然是资金状况。短端会受到资金面略微放松的影响，小幅回落。放开贷款管制的措施对IRS的情绪影响相比债券会更大一些，所以长端可能会有小幅上行的冲动，但幅度不大。我们认为，下周如果fixing回落带动短端回落，那么可以趁机支付短端固定利率，如repo 1y。长端仍然可以选择继续支付固定利率.（完）