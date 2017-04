基金观点：美国小型股后市料随着经济好转而看俏-William Blair基金

路透纽约7月19日 - William Blair小型股成长(Small Cap Growth)基金 的投资组合今年以来已经上涨超过三成。不过这档规模达5.19亿美元基金的经理人预期,随着经济好转,美国小型股将会续涨。

“整体市场的估值正重新向上修正,”该基金的联席经理人Michael Balkin表示。“一年前可能看起来昂贵的股票,如今可能已不再价昂,因为我们仍见到我们买进的公司有很大成长空间。”

Balkin之所以抱持乐观看法,是因为小型股出现一波大涨,然而尽管小型股指标指数Russell 2000今年至7月17日止上涨近16%,但仍落后于标准普尔500指数近19%的涨福。美国经济成长往往会让小型股受惠最深,意味着未来还有更多上涨空间。

因此,该基金正押注在Stillwater Mining Co 以及First Cash Financial Services Inc 等上半年表现落后个股。该公司也持有涨幅较大个股如Media Inc 及Nu Skin Enterprises Inc 等等,这两档个股年初以来涨幅超过一倍。

Balkin及联席经理Karl Brewer带领九名分析师组成的小组,Brewer表示,他们在找寻市值30亿美元以下,能够“持续自发性成长”的个股。他们每年拜访数以百计的公司,特别注意那些市值不到10亿美元、机构投资人持股不多或未受太多分析师关注的个股。

该基金有约45%投资是放在超小型股票,而同类型基金的平均比例为2.1%。

关键在于公司管理是否能让规模不大的业务扩大以迎合市场潜力。

根据Morningstar数据,虽然在732档小型股基金中,William Blair小型成长股基金绩效排名位于前4%,但其过往绩效有好有坏。

Morningstar数据显示,2009年时,该基金大涨70%,使其绩效排名同类型基金的前1%,但两年后其下滑13.1%,几乎比同类型基金平均绩效还要落后10个百分点。