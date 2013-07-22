港报财经评论：中港股市便宜莫贪--信报7月22日

中港股市便宜莫贪 /习广思

中国领导层去年换届后，市场对新政、改革的期望一直颇为焦躁，第二季经济下滑速度加快，市场对中国推出刺激经济措施的期望进一步上升。不过，你急时中国却淡定，猜度中国的底线并不是易事。中国内地于6月底闹钱荒，被视为金融改革的开始，人行最新公布的四项措施，包括取消金融机构贷款七折下限，逐步把利率市场，这才是中小型公司最需要的，而不是一直放水。尽管中国内地拆息在7月份回落，央行在最后一刻态度软化，但这场钱荒可能已引发不少后遗症。对内银和市场来说，预期及信心均出现了根本性的转变。禾其投资合伙人薛澜表示，虽然央行早了一些让步，但整顿的决心已表露无遗，下半年经济增长动力叫人担心；即使没有6月底这场惊魂，整个金融系统也会有所收敛，自愿与不自愿的去杠杆都已经在进行中。

市场担心中国内地下半年经济增长持续下滑，主要是房地产市场出现疲态，因为房地产是上半年经济增长的核心。薛澜指出，近期见到一些按揭拖延、开发贷利率小幅度上浮的迹象。其次，如果中国要拨乱反正，让资金流到容许的地方，融资平台将岌岌可危，这些项目本来就没有多少现金流，地方财政困难重重，如果表外融资渠道被封，大部分融资平台可能走投无路。如果中国欲透过这场钱荒显出整顿及改革的决心，下半年经济增长下滑的机会相当高，只是再下跌多少而已。中国内地股市大幅跑输，估值看似便宜，但有投资者告诫大家，便宜莫贪。私人银行Coutts在半年展望中提醒各位，一项资产估值便宜，代表不获得投资者青睐，这些便宜货从来不带持续跑赢的讯号，也不带绝对回报的讯号，就如目前的中资股。

中资股看似便宜，2013年全年预期市盈率约9倍，但10个板块有7个高于此平均水平，令中资股看似便宜的原因是金融股。Coutts报告指出，中资金融股平均市账率约1.1倍。便宜吗？相对其他板块，其实不见得特别便宜，如今中资金融股人人避之则吉，考虑到中国内地整顿金融，就更显得一点都不便宜了。相反，一些盈利前景较清晰的板块，例如必需性消费股、医药股等，预测市盈率接近20倍。如是观之，中资股是否便宜真的见仁见智。不同板块的中资股，估值差异如此大，都是反映着投资者选股后的结果，投资者没有贪图便宜货。上半年的市况反映中资股投资者的行为，大家避开宏观敏感的板块，由中资金融股到众多资源金属板块，都是基金避开的对象，煤股跌至海啸价，仍然乏人问津。(B02)

美元挑战103日圆 /苏子

今期商业周刊有主题文章分析到安倍经济学能否刺激日本经济回复正轨，真正步入复苏阶段。文章当中提及，日本人目前的实质收入虽然没有增加，但民间的社会气氛却已好转了，不再像以往那么消沉，做生意的人亦较以往有较积极乐观的态度；至于日本人外出饮食的消费金额亦较一年前的增加；而今年3月份开始，高价手表销售额更较去年同期上升50%，反映日本的有钱人士亦已开始消费了。而较重视日本黄金周假期后，男士西装的销售本应下跌，但今年却较去年同期增加10%，且较女性服饰的5%升幅更多，日本的家庭开支中，因父亲一向排最后，但今年的情况却相反，故为一个十分好的讯息。

上述提到的日本民间消费模式的好转及社会气氛已有正面态度的改变，反映日本人真的对安倍经济学再不是欠缺信心了，而是已经存有较高的期望。但正正因为日本人对前景感觉上有了希望，因而愿意增加消费，这已是日本未来有望成功摆脱通缩的极重要元素。由于仍未知悉昨日日本参议院选举的结果，若结果如市场所料，安倍所属的自民党成功开创一党多数局面，将令安倍摆脱政治上的阻力，得以在参众两院全力推动其经济计划，这除使到安倍经济学可以向成功目标更加迈进一大步外，更意味着未来日本央行大印银纸的力度或再增加，结果将令未来日本汇价继续贬值的压力上升，故有利美元兑日圆在升逾103关口后，可以迅即挑战上半年的103.73高位。

估计今早因昨日的日本参议院选举，令美元兑日圆有极高机会出现裂口高开或低开的情况，正路而言，今早美元兑日圆应是高开，随后可挑战103关口。如真的出现此情况，投资者大可采取顺势策略，博汇价在升逾103关口后，有力创出今年新高。不过，若在裂口高开后的升势只属昙花一现，却要小心因好消息出货，出现反高潮情况，故要注意风险。(B08)

跟着环球资金走 /习广思

全球金融市场由5月中开始陷入调整，起因是美国退市恐惧，但正如在这段时间反覆强调，退市渐成旧闻，长线的影响开始浮现轮廓。在各项资产的表现中已清楚显示，退市打击最大的是新兴市场资产，皆因热钱鸟兽散；其次，债券及定息资产价格急挫后，惊魂甫定；跟随的是商品市场，黄金是第一个被抛售的资产。展望下半年，投资者的困难，正是投资无门。各样资产到价后，上升空间太有限，下跌风险却大增，但无论怎样都要为资金泊个码头，先跟着基金资金走，再要听一下私银的建议。大鳄资金来去太快，但这两批资金却较为长线，主导着未来一段时间的资金流向。

中港股市投资，现时是选股不选市，投资者策略不是超短线地博反弹，亦只能守着盈利前景较明朗的强势股，当一个短视之徒没问题，最重要是清楚知道自己的投资策略。不过，环球投资者讲求资产配置，阁下的长线基金组合，或者强积金组合，亦需要配合环球市场格局，跟着资金走是关键，而现时的资金流趋势，明显是朝向美日两个目的地进发。基金经理在买什么？投资者在看好什么？大行美银美林上周向基金经理进行一个调查，有近238位基金经理参与。整体来说，在退市恐惧开始消散的时候，投资者对股票转趋乐观，对债券相对转趋负面，但退市过渡期未结束，因为部分基金经理宁可增持现金。投资者开始认同美元转强这个大趋势，高达83%基金经理认为，美元将在未来一年内走强，资金配置是偏好美元，大家看好美股、日股，看淡的是新兴市场和商品。基金经理在7月增持日股、美股，相反高达26%基金经理正在减持新兴市场，而且中国的硬着陆风险，再次成为投资者眼中的风险。

私人银行客户的配置建议，是另一个参考。在股票和债券之间，投资者开始弃债从股。摩根大通私人银行亚洲区首席投资策略师蒋凡认为，现时股票的估值较为吸引，利率敏感的资产早前被追息投资者买至出现超买。蒋凡表示，现时会建议调低利率敏感资产的投资比重，以债券为主，公司信贷为次，另一个策略是保持短存续期，即使要买定息产品，亦应以短期为主。(B02)