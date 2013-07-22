港报财经评论：信息消费大浪淘金--经济日报7月20日

信息消费大浪淘金 /林瑞芬

道指及标普500指数周四齐收于纪录高位，港股中虽有汇丰 及和黄 争气上升，但中资股拖后腿严重，昨只能微升17.2点至21,362；大市成交额479亿港元。股价趋势要变起来，可以很快，教训股民就算遇强势股都要懂得灵活转身，同股票谈恋爱也应有时限。于今年首两季的手机零件股，舜宇光学 、瑞声科技 、信利 等手机零件股，自去季底已开始转弱势，走势显示，一浪低于一浪，有所反弹都被50天线所阻，三股昨跌5.5%至5.7%不等。其实不难理解，近年apple的iPhone手机换代速度大大减慢，其他手机牌子可能也如是，手机零件要长期持续高增长不容易。

第三季开始以来，数能突围而出的个股类确不多，手机互联网股份如腾讯 、金山软件 还可以维持升势，但网龙 最近因分拆变出售赶投机捧场客，股价如暴龙堕崖，昨一度再跌2.6%，收报17.46港元，由高位近24.6港元累计跌29%，又失强势股之位。中国内地电力股在佳绩下，于中资股中算是表现较好的股份，其中推介的华电国际 昨最高见3.93港元。华润电力 虽然身处强周期股当中，但今周自出现举报事件后，一直向下沉，昨收报16.86港元，跌4.5%，可见股场永远有你意想不到的事情，盈利好但股价未必一如所愿升。

大市淡静如此，还是同大家分析一下值得留意的股份，中国经济前景未明朗，值得留意的认真买少见少。建基于未来憧憬来拣股，还是要深入研究多些电讯设备股，事关此乃配合国策，料逐步成为本季至四季的亮点。于7月12日国务院常务会议研究部署促进信息消费，寄此支柱来拉动国内有效需求。此次会议，最重要是强调了通过建设良好的信息基础设施来实现增长。信息基础设施包括四个层面：一是网络基础设施建设，会议提到建设三种宽带网络，分别是光纤宽带、3G/4G移动宽带网络及三网融合。二是信息服务平台建设，会议提到建设教育/医疗信息服务平台、金融IC卡平台、智慧城市平台。三是终端与内容建设，会议提到智能终端、物联网/电子商务应用。四是网络安全建设，会议提到提高网络信息消费的安全性。(B03)

国指反弹三个阻力位 /余少文

7月还有一个多星期便结束，暂未见翻身走势，料国指即使上扬，也要面对三个阻力位或阻力区，要逐个击破才能扭转跌势，否则或要等第三季业绩，即到10月才有机会翻身。中国内地股市先升后跌，累及国企指数未能重上9,500点，全日跌43或0.5%，收9,448点，成交额增加至105亿港元，只有五分一主板H股可以逆市上升，原计划在4.5港元买入的中通服务 ，日前低见4.53港元便反弹，未能买入，昨日更升逾5%收4.9港元，是昨日第二表现好H股，暂缓买入计划。而红筹指数跌33点或0.8%收3,999点，成交额43亿港元，华创系继续成为拖低指数原因之一。

大市高开低收，金融股仍然是重灾区，尤其民生银行 被指未来五年要融资650亿元人民币，才能达到资本充足率最低要求，不排除融资消息又会困扰内银股短期走势。但仍然相信内银股是愈跌愈抵买，因为暂时见不到内银股盈利会出现显着倒退情况，预期未来两年差极也只是轻微下跌而已，跟2012年比较，持平机会较大，即预测PE和息率平均也约5倍和6厘，即使预期盈利较2012年跌10%，预测PE和息率打九折后，仍有5.5倍和5.3厘，正是烂船也有三斤钉。

其实，国指6月底守8,640点的反弹，预期会有三个阻力位或阻力区，指数由5月反弹高位11,361点跌至8,640点，以黄金比率计算，反弹0.382倍为9,680点，指数近日升至9,624点便回落，及在9,400点至9,600点区域整固；如以0.5倍或0.618倍反弹，分别为10,001点和10,322点，10,322点略低于100天和250天平均线。如指数由今年2月高位12,354点下跌起计算，跌至8,640点的反弹，以0.382倍反弹为10,059点，跟5月开始的跌浪反弹0.5倍水平相近，再加上国指6月13日出现的下跌裂口9,927点至9,771点。由于多个指标都指向10,000点，故将10,000点作为今次反弹重要阻力区。至于2月开始的跌浪如以0.5倍反弹为10,497点，跟250天平均线相近，更重要是2月下跌所形成的下降轨，目前约在10,500点，所以10,500点会是下一个阻力位，若然指数能放量升破这阻力位，万事大吉！(B04)