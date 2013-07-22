日本经济：若遭到尾部风险打击，央行不排除进一步措施--委员佐藤健裕

《全球主要央行会议预告》--2017年4月-12月
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路透日本福岛7月22日 - 日本央行审议委员佐藤健裕周一表示，央行已经舍弃之前渐进式的政策行动方式，但不排除如果经济遭遇意料之外的风险打击，将提供额外刺激措施。
佐藤健裕表示，中国经济降温情况令人忧心，但不太可能成为日本经济复苏的重大阻碍。
“日本央行不排除实施额外措施，当意料之外的尾部风险成真时，弹性微调政策也不会有所迟疑，”他在福岛向企业领袖演说时表示。(完) (编译 蔡美珍; 审校 张涛)
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* 美国10年期和七年期公债收益率触及11月18日以来最低 * 3月美国雇主新增就业岗位9.8万个，少于预期 * 纽约联储杜德利称，缩表或仅导致升息“稍稍暂停” * 美国对叙利亚空军基地发动袭击，限制收益率进一步涨幅 路透纽约4月7日 - 美国公债收益率周五上涨，逆转了稍早弱于预期的美国就业数据带动的大跌走势，因 一位美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员的讲话提振了升息预期。 指标10年期公债收益率尾盘报2.380%，较周四尾盘升近4个基点，远高于11月18日以来最低的2.269%。 美国劳工部称，3月非农就业岗位增加9.8万个，为去年5月以来的最小增幅，远低于路透调查的分析师预 计的18万个后，美债收益率触及盘中低位。 纽约联储总裁杜德利稍晚称，美联储可能避免在开始缩减规模达4.5万亿美元的债券组合的同时升息，这 可能促使升息计划仅“稍稍暂停”。 上周，这位颇有影响的美联储决策者称，最快今年开始缩表，早于大部分分析师的预期。 分析师称，投资者将他稍早
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。