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货币新闻 | 2013年 7月 22日 星期一 10:48 BJT

日本经济：若遭到尾部风险打击，央行不排除进一步措施--委员佐藤健裕

路透日本福岛7月22日 - 日本央行审议委员佐藤健裕周一表示，央行已经舍弃之前渐进式的政策行动方式，但不排除如果经济遭遇意料之外的风险打击，将提供额外刺激措施。

佐藤健裕表示，中国经济降温情况令人忧心，但不太可能成为日本经济复苏的重大阻碍。

“日本央行不排除实施额外措施，当意料之外的尾部风险成真时，弹性微调政策也不会有所迟疑，”他在福岛向企业领袖演说时表示。(完) (编译 蔡美珍; 审校 张涛)
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