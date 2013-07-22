日本债市：公债价格在安倍晋三选举获胜后持稳

《全球主要央行会议预告》--2017年4月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 艾茂林; 审校 王丽鑫)
当日涨 上日 跌 最新报 (基点) 收市价 价 两年期公债 0.000% +0.0 0.125% 五年期公债 0.280% -0.5 0.285% 10年期公债 0.800% +0.0 0.800% 20年期公债 1.715% +0.0 1.715% 30年期公债 1.830% -0.5 1.835% 10年期公债期货 <0#JGB:> 143.55 +0.11 143.44 注1: 公债期货涨跌为点数. 注2: 若报价显示0.000%表示尚未成 交. (完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DIAR YCN] 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债 英国公债市场 伦敦美债 东京美债 日本公债市场 中国债市 台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CM N] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#EUBMK= > (编译 白云; 审校 张涛)
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以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月9日(日) 2350 日本未经季节调整经常帐收支(亿日圆) 2月 盈余26,156 盈余655 4月10日(一) 0500 日本服务业景气判断指数 3月 -- 48.6 4月11日(二) 0300 韩国L货供额 2月 -- +6.8% 2300 韩国失业率 3月 -- 4.0% 2350 日本银行贷款(较上年同期) 3月 --