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亚洲 | 2013年 7月 22日 星期一 10:35 BJT

日本债市：公债价格在安倍晋三选举获胜后持稳

当日涨    上日
                                              跌     
                                   最新报   (基点)   收市价
                                     价              
                                                        
 两年期公债                         0.000%     +0.0   0.125%
 五年期公债                         0.280%     -0.5   0.285%
 10年期公债                         0.800%     +0.0   0.800%
 20年期公债                         1.715%     +0.0   1.715%
 30年期公债                         1.830%     -0.5   1.835%
 10年期公债期货   <0#JGB:>          143.55    +0.11   143.44
                                                            
 注1: 公债期货涨跌为点数.                            
 注2: 若报价显示0.000%表示尚未成                            
 交.                                                 
 (完)
 
        美国公债发行日程表   全球主要国家发债预告 [D/DIAR
YCN]
    美债每日展望          欧元区公债市场 
    美国现货公债          英国公债市场 
    伦敦美债             东京美债 
    日本公债市场           中国债市 
    台湾债市              利率或央行相关报导 [INT|CEN-CM
N]
    美国指标公债报价     欧元区指标公债报价 <0#EUBMK=
>
    

 (编译 白云; 审校 张涛)
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