台湾股市：盘中在金融股带动下上涨，台积电股价反弹

《全球主要央行会议预告》--2017年4月-12月
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路透台北7月22日 - 台湾股市周一盘中上涨0.7%，金融股尾随区域股市涨势带领大盘上攻，而台积电 则是自周五的颓势回升。
开盘后约1小时，加权股价指数 上涨至8,117.86点，扩大盘初0.4%的涨幅。
金融保险类指数 上涨0.9%，其中元大金 上涨1.6%。
全球最大晶圆代工业者台积电上周五跌停作收后今日盘中小涨0.2%，带动半导体类指数 及整体电子类指数 双双上涨0.6%。
台积电周四表示，供应链第三季存货将高于预期，令该公司利润率承压。
台币兑美元 跳升0.088台币至29.89台币。(完)
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以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月9日(日) 2350 日本未经季节调整经常帐收支(亿日圆) 2月 盈余26,156 盈余655 4月10日(一) 0500 日本服务业景气判断指数 3月 -- 48.6 4月11日(二) 0300 韩国L货供额 2月 -- +6.8% 2300 韩国失业率 3月 -- 4.0% 2350 日本银行贷款(较上年同期) 3月 --