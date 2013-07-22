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亚洲 | 2013年 7月 22日 星期一 10:33 BJT

台湾股市：盘中在金融股带动下上涨，台积电股价反弹

路透台北7月22日 - 台湾股市周一盘中上涨0.7%，金融股尾随区域股市涨势带领大盘上攻，而台积电 则是自周五的颓势回升。

开盘后约1小时，加权股价指数 上涨至8,117.86点，扩大盘初0.4%的涨幅。

金融保险类指数 上涨0.9%，其中元大金 上涨1.6%。

全球最大晶圆代工业者台积电上周五跌停作收后今日盘中小涨0.2%，带动半导体类指数 及整体电子类指数 双双上涨0.6%。

台积电周四表示，供应链第三季存货将高于预期，令该公司利润率承压。

台币兑美元 跳升0.088台币至29.89台币。(完)
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