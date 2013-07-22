主要国家经济指标预测--7月23日****

路透7月23日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程 7月23日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0645 法国企业景气指数 7月 94 93 1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 7月20日当周 -- -1.1% 1230 加拿大零售销售(较前月) 5月 +0.4% +0.1% 除汽车外的零售销售(较前月) +0.3% -0.3% 1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 7月20日当周 -- +3.0% 1300 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格指数(较 5月 -- +0.7% 前月) 1400 美国里奇蒙联邦储备银行制造业指数 7月 -- 正8 1400 欧元区消费者信心指数 7月 负18.30 负18.80 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 6月 39.0 40.1 出口(亿新西兰元) 39.0 40.8 贸易收支(亿新西兰元) 逆差1.0 顺差0.71 贸易收支(亿新西兰元) 截至6月的一年 逆差12.6 逆差8.7 2350 日本出口(较上年同期) 6月 +10.3% +10.1% 进口(较上年同期) +13.6% +10.0% 贸易收支(亿日圆) 逆差1,606 逆差9,939 附：主要国家周一已发布经济指标与预估值对照表： 7月22日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 1230 美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数 6月 负0.13 -- 1400 美国成屋销售年率(万户) 6月 508 525 美国成屋销售增长 -1.2% +0.6% (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 张若琪 审校 张明钧)