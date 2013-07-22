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亚洲 | 2013年 7月 23日 星期二 07:15 BJT

****主要国家经济指标预测--7月23日****

路透7月23日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程

 7月23日(二)
 GMT时间   经济指标/活动                              公布时段         预估值        前值
 0645      法国企业景气指数                              7月               94          93
 1145      美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)           7月20日当周           --       -1.1%
 1230      加拿大零售销售(较前月)                        5月            +0.4%       +0.1%
                除汽车外的零售销售(较前月)                              +0.3%       -0.3%
 1255      美国Redbook连锁店销售(较上年同期)         7月20日当周           --       +3.0%
 1300      美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格指数(较       5月               --       +0.7%
           前月)                                                               
 1400      美国里奇蒙联邦储备银行制造业指数              7月               --         正8
 1400      欧元区消费者信心指数                          7月          负18.30     负18.80
 2245      新西兰进口(亿新西兰元)                        6月             39.0        40.1
                出口(亿新西兰元)                                         39.0        40.8
                贸易收支(亿新西兰元)                                  逆差1.0    顺差0.71
                贸易收支(亿新西兰元)                截至6月的一年    逆差12.6     逆差8.7
 2350      日本出口(较上年同期)                          6月           +10.3%      +10.1%
              进口(较上年同期)                                         +13.6%      +10.0%
              贸易收支(亿日圆)                                      逆差1,606   逆差9,939
    
    
    附：主要国家周一已发布经济指标与预估值对照表：   
 7月22日(一)
 GMT时间  经济指标/活动                               公布时段            现值     预估值
 1230     美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数             6月            负0.13         --
 1400     美国成屋销售年率(万户)                         6月               508        525
          美国成屋销售增长                                               -1.2%      +0.6%
 
     (完)

      
   
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大                               日本与韩国                         
    欧洲                                       澳洲与新西兰                       
    中国                                       台湾                               
 
 已公布经济指标一览
    美国                                       日本                               
    欧洲                                       韩国                               
    中国                                       香港                               
    澳洲                                       台湾                               
 
 (整理 张若琪 审校 张明钧)
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