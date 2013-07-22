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亚洲 | 2013年 7月 22日 星期一 10:41 BJT

表格：7月19日止当周外资买超台湾股票--野村

路透7月22日 - 以下是7月19日止当周外资在亚洲七大股票市场买卖情况：

外资累计买超(净买入)金额 (单位：百万美元，括号表示卖超)

一周 四周 13周 2013年迄今 2012年

日本外亚洲市场 1,548 (4,960) (5,559) 2,219 52,325

印度 (1,155) (2,344) 2,090 11,949 24,843

印尼 46 (826) (2,268) (438) 1,785

日本 -- 8,941 26,938 90,515 35,327

韩国 629 (1,118) (4,531) (9,107) 15,214

菲律宾 6 29 240 1,513 2,341

台湾 1,816 (112) 1,040 784 5,589

泰国 206 (589) (2,129) (2,483) 2,555

资料来源：野村国际(香港)公司量化研究。(完) (编译 王翔琼; 审校 白云)
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