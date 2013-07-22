表格：7月19日止当周外资买超台湾股票--野村

《全球主要央行会议预告》--2017年4月-12月
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路透7月22日 - 以下是7月19日止当周外资在亚洲七大股票市场买卖情况：
外资累计买超(净买入)金额 (单位：百万美元，括号表示卖超)
一周 四周 13周 2013年迄今 2012年
日本外亚洲市场 1,548 (4,960) (5,559) 2,219 52,325
印度 (1,155) (2,344) 2,090 11,949 24,843
印尼 46 (826) (2,268) (438) 1,785
日本 -- 8,941 26,938 90,515 35,327
韩国 629 (1,118) (4,531) (9,107) 15,214
菲律宾 6 29 240 1,513 2,341
台湾 1,816 (112) 1,040 784 5,589
泰国 206 (589) (2,129) (2,483) 2,555
资料来源：野村国际(香港)公司量化研究。(完) (编译 王翔琼; 审校 白云)
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以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月9日(日) 2350 日本未经季节调整经常帐收支(亿日圆) 2月 盈余26,156 盈余655 4月10日(一) 0500 日本服务业景气判断指数 3月 -- 48.6 4月11日(二) 0300 韩国L货供额 2月 -- +6.8% 2300 韩国失业率 3月 -- 4.0% 2350 日本银行贷款(较上年同期) 3月 --