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亚洲 | 2013年 7月 22日 星期一 10:42 BJT

《汇市简讯》欧元/澳元盘跌，受日圆及美元走势牵动

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* 日圆在亚洲市场走高引发的美元跌势，影响欧元兑澳元下跌30个点子

* 动能指标、波林格区间及移动均线的讯号互相矛盾

* 走势以1.4250/1.4300附近盘整为主，料将持续

* 初步支撑在海外市场低点1.4207，阻力在稍早高位1.4330

* 技术图表(link.reuters.com/rar79t)(完)

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