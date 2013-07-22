《中国公司债发行日程表》--7月22日

《全球主要央行会议预告》--2017年4月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 艾茂林; 审校 王丽鑫)
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 中国证监会自2007年8月14日颁布实施《公司债券发行试点办法》，标志着中国公司债发行正式启动。试 点公司范围仅限于沪深证交所上市公司及发行境外上市外资股的境内股份有限公司。 按办法，公司债募集资金用途将不再限于固定资产投资项目，还可用于收购兼并、偿还银行贷款等股东大 会核准的用途。 以下为部分申请发行公司债的上市公司: 发债主体 总额度 拟发规模 期限(年) 年利率 主承销商 主体评级 发行时间 (亿元) (亿元) (网下) =========================================================================================== *国元证券 不超50 25 5 预设区间4.30%-4.90% 华泰联合证券 AAA 7/24-7/26 (附第3年末发行人上调票面利率 银河证券 选择权及投资者回售选择权） 华林证券 25 5 预设区间4.50%-5.10% (两品种间发行规模可相互回拨) =========================================================================================== 注:*代表新增.(完) (整理 丁淑琴； 审校 康熙泽)
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以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月9日(日) 2350 日本未经季节调整经常帐收支(亿日圆) 2月 盈余26,156 盈余655 4月10日(一) 0500 日本服务业景气判断指数 3月 -- 48.6 4月11日(二) 0300 韩国L货供额 2月 -- +6.8% 2300 韩国失业率 3月 -- 4.0% 2350 日本银行贷款(较上年同期) 3月 --