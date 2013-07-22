台湾金融：金管会研拟调高陆资参股台湾单一上市柜证券商上限至15%--官员

路透台北7月22日 - 台湾金融监督管理委员会(金管会)一名官员周一指出，该会正研拟调高陆资参股台湾单一上市柜证券商上限从10%提高到15%；参股台湾单一未上市柜证券商上限从15%提高至20%。

该名不愿具名官员表示，配合两岸服务贸易协议即将生效，两岸证券业将进一步相互开放市场，金管会也同步检讨放宽允许大陆证券商来台湾设立办事处及参股的门槛。

在参股部分，当前台湾规定单一陆资参股单一上市柜证券商上限为5%、全体陆资上限为10%；参股未上市柜证券商单一陆资上限为10%、全体陆资上限15%。金管会官员指出，该会正研拟取消单一陆资证券商投资台湾同业的上限规定，未来将以全部陆资参股上限为规范，并提高参股上市柜上限比例至15%；未上市柜公司至20%。

在陆资至台湾设立办事处的规定部分，上述官员也称该会研拟将原规定陆资公司需有五年的海外营业经验缩短至两年，且营业经历将包括香港及澳门。

此外，该名官员也指出，在此次修改法规中，也将新增开放陆资至台湾设立证券子公司的条文，但对新设合资子公司的持股比率弹性处理，将采〞对等〞为原则，以专案核准方式放行，并视大陆放行台湾证券商至大陆设立合资全照证券商的进度而定。

不过官员称法规修改时程尚未正式确定，将视服务贸易协议的生效时间及部会间协调结果而定。

本地经济日报周一报导，金管会研拟提高大陆证券业来台参股上限，并考虑开放大陆证券业来台设立子公司，但家数将视大陆方面核准台资券商登陆设合资全照券商情况而定，以符合两岸证券市场对等开放原则。(完)